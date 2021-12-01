鄒秉恩稱學生輕生因對自我價值不足　價值觀架構加「勤勞」屬必要

教育局昨日（30日）公布，中小學適用的「價值觀教育課程架構」試行版，新增「勤勞」為第十個首要培育的價值觀和態度。

負責編訂課程架構的課程發展議會價值觀教育常務委員會委員鄒秉恩指，近年接連有學生輕生，主要是因為學生自我價值不足，學生輕視個人價值，並存僥倖心態，好逸惡勞，故認為有必要加入「勤勞」的價值觀和態度。他又指，不少學校在過去亦有將「勤勞」的元素加入校訓或校本內容，故對業界而言不陌生。



課程發展議會價值觀教育常務委員會委員鄒秉恩指，學生易輕生主要是因為自我價值不足，故認為有必要加入「勤勞」的價值觀和態度。（資料圖片）

鄒秉恩：學生易輕生因對自我價值不足

開學至今，接連有學生輕生。課程發展議會價值觀教育常務委員會委員鄒秉恩，今早（1日）在電台節目表示，學生易輕生主要是因為自我價值不足，學界及非學界留意到近年學生出現「躺平主義」，以及輕視個人價值，並存僥倖心態，好逸惡勞，故認為有必要加入「勤勞」的價值觀和態度。

教育局昨（30日）公布中小學適用的「價觀就教育課程架構」試行版。（文件截圖）

他續指，不少學校在過去亦有將「勤勞」的元素加入校訓或校本內容，故對業界而言不陌生，相關價值觀有助磨練學生，從而調整日常生活、懂得勤奮學習，比學業成績更為重要。

另外，新架構強調應從小加強學生的國家觀念，建立國民身份認同。鄒秉恩指，過去教育局欲以單一學科推行國民身份認同，但社會上的反對聲音大；然而，有不少學校自回歸以來，亦有將教學內容加入不同學科中，故認為今次將其列入架構內比起灌輸性教育，對培養學生相關美德更有幫助。

架構加入「勤勞」為第十個首要培育的價值觀和態度。（資料圖片)

刪去「尊重人權」字眼不等同不著重 老師可作專業判斷

至於對新架構刪去「尊重人權」和「以批判思維認識祖國」字眼，並新增要學習「愛國愛港」。鄒秉恩指，若架構字眼較敏感，有機會令校方推動時有顧慮，強調架構上不寫明不等於不著重，相信老師在教學時能夠作出專業判斷。