JobsDB調查：打工仔明年加薪1.7%　6工種跑贏大市　即查加幾多

JobsDB委託獨立調查機構訪問本港438家商業機構，發現約一半企業估計市況會於2022下半年進一步復蘇。三分一僱主有意在明年首季增聘全職人手，比例已接近疫情前。

至於整體薪酬調整，調查顯示僱主預期來年首季打工仔薪酬升幅約1.7%，是連續兩年下跌後首次回升，較2021年多0.9%。當中資訊科技、銀行、運輸物流、數據分析研究、款客服務或旅遊，以及企業銷售及業務發展的工種加薪幅度最高。

64%受訪僱主過去一年遇求職者婉拒取錄。疫情下在家工作變得普遍，招人時除了重視薪金和基本福利，受訪企業亦著重提供優良工作環境或設施、同事和諧，以及提供水果零食飲品及可在家工作等「Work-life Balance」措施招攬人才。



▼JobsDB調查：2022年首季預測加薪幅度最高六大行業、最低三大行業▼



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JobsDB今年9月委託獨立調查機構，訪問438間商業機構，調查發現2021年6月至8月有21%企業削減人手，與去年23%相若。惟同時逾八成受訪僱主進行招聘，74%聘全職員工，按年升19%。聘請應屆畢業生的受訪企業亦比去年升5%，至約47%。

JobsDB今年9月委託獨立調查機構，訪問438間商業機構，了解2022年首季招聘、薪酬及福利意向方面，僱主預期2022年打工仔平均薪金調整幅度為1.7%，是2021年逾一倍。而加薪幅度最高工種是資訊科技。（資料圖片/吳鍾坤攝）

預料IT工種加薪幅度最高、達3.7%

2022年首季招聘、薪酬及福利意向方面，僱主預期2022年打工仔平均薪金調整幅度為1.7%，是2021年逾一倍。

六大加薪幅度最高工種是資訊科技（3.7%），銀行（3.5%）跟隨其後，而運輸及物流、數據分析及研究、款客服務或旅遊、企業銷售及業務發展平均加薪幅度介乎2.4%至2.5%。

JobsDB今年9月委託獨立調查機構，訪問438間商業機構，了解2022年首季招聘、薪酬及福利意向方面，僱主預期2022年打工仔平均薪金調整幅度為1.7%，是2021年逾一倍。而加薪幅度最低工種分別為傳媒或廣告。（資料圖片／鄭子峰攝）

傳媒廣告業加薪幅度最低 僅加0.3%

至於三大加薪幅度最低工種分別為傳媒或廣告，預計平均加薪幅度僅0.3%；而美容護理及健康則預計加薪0.5%，設計業的預加薪幅度亦只有約1%。

然而，有工亦未必有人做，六成三僱主過去一年曾遇求職者婉拒取錄，主因為「同時獲兩間公司聘用（89%）」及「不滿意新公司提出的條件（54%）」，另有三分一人決定留在原本公司。

現今世代強調Work life balance，JobsDB調查亦發現，兩成半公司提倡「Work-life Balance」等措施，如五天工作、特別節日早收工、穿便服上班、提供水果零食飲品，以及可家工作等招攬人才。（GettyImages/視覺中國）

招聘計劃預計逐步回到疫情前水平

展望來年，普遍受訪僱主持審慎樂觀態度，招聘計劃亦預計逐步回復到疫情前水平，32%僱主計劃在明年首季增聘全職人手擴展業務。招聘人手需求較大的工種，包括企業銷售與業務發展、行政及人力資源，以及品牌及市場推廣。

聘人要求上，工作經驗（70%）仍是最重要考慮，惟較多僱主（39%）更重視求職者的工作方式及性格是否適合企業文化，比求職者學歷（38%）看得較重。

JobsDB調查，預測2022年香港打工仔加薪。(香港01製圖)

兩成半招聘標榜Work-life Balance 有水果零食可在家工作

而除了薪金和基本福利（41%），受訪企業還以提供優良工作環境或設施（35%）」、同事間和諧關係（26%），以及兩成半公司提倡「Work-life Balance」等措施，如五天工作、特別節日早收工、穿便服上班、提供水果零食飲品，以及可家工作等招攬人才。