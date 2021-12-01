居屋綠置居未補地價轉售平均賺1倍 公屋聯會促收緊限制防炒賣

房委會分別在2014年及2016年起復售居屋及推出綠置居單位，公屋聯會今午（1日）發表的居屋和綠置居轉售研究報告顯示，業主持有單位第3年起便已轉售單位，且錄得不錯升幅。研究涵蓋新界、九龍及離島共11個居屋屋苑，轉售單位達167間，所有單位平均溢價約為101.8%，亦即在多期居屋當中，在未補地價的第二市場平均賺逾1倍，綠置居亦錄得逾1倍升幅。

研究亦發現，居屋和綠置居的單位面積逾大，雖然溢價百分比有所下跌，但平均溢價的實際金額卻有所增加。公屋聯會促請政府再度收緊出售有關資助房屋的轉售限制，強調應以為業主達到「置業夢」為優先考慮。



公屋聯會促請政府再度收緊出售有關資助房屋的轉售限制，強調應以為業主達到「置業夢」為優先考慮。（林穎嫺攝）

公屋聯會早前根據房委會網站公布的居屋第二市場成交記錄及多間地產代理的數據，參考元朗宏富苑、青衣青俊苑、荃灣尚翠苑沙田美盈苑、觀塘彩興苑等11個屋苑，當中有5個屋苑的單位溢價較原有定價超過1倍。

元朗屏欣苑溢價最大 平均溢價達224萬元

研究的個案中，以元朗屏欣苑的溢價升幅最大，該屋苑共錄得11個在第二市場的成交記錄，以中層及低層較多，各佔4個，高層單位則有3個，單位面積介乎382到570平方呎，單位入伙年期約3年，計及每個單位的平均定價為204萬元，而轉售的每個單位平均成交價為428萬元，平均溢價達224萬元，達109.4%。

至於綠置居方面，研究則參考了景泰苑和麗翠苑兩個屋苑，合共41個單位轉售的資料顯示，所有單位的平均溢價約106.3%，亦即兩期綠置居計劃中，轉售溢價約為1倍。