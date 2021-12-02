新冠肺炎. 最新｜通關「香港健康碼」今面世　Omicron達4宗存隱憂

本港昨日（1日）新增3宗輸入個案，累計增至12,440宗；早前一名從外地來港的38歲確診新冠肺炎的男子（個案12433），確認帶有變異病毒株Omicron，他曾在機場禁區逗留4日，恐有播毒風險，機管局20名員工列密切觸者送往檢疫，本港累計Omicron輸入個案增至4宗。今日（2日）凌晨零時起，港府將澳洲、奧地利、比利時、加拿大、捷克共和國、丹麥、德國、以色列及意大利為A組指明地區，只限已完成接種疫苗港人入境。



港府預告創新及科技局局長薛永恒今日下午公布「香港健康碼」詳情，讓市民申請及熟習其功能，待正式通關時可以暢順運作。由今日起，12至17歲青少年可開始接觸科興疫苗。



強制檢測｜海桃灣男居民外遊返港初確診 離港前曾到中環ICHU上榜

【00:01】食物及衞生局昨晚（1日）公布強制檢測公告，居於大角咀海桃灣2座的一名38歲男居民，周二（11月30日）外遊抵港時在機場驗出初步確診，除住所外，患者離港前曾光顧的中環餐廳ICHU及國泰航空機場貴賓室寰宇堂共三個處所納入強制檢測名單，受檢人士需於12月3日（星期五）或之前接受檢測。

▼工展會12月11日至明年1月3日▼



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▼市民使用安心出行進入政府場地的情況▼

