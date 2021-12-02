最低工資今年凍薪　委員會拒評2023加定減　王沛詩：疫情走向難料

法定最低工資實施十年，今年首度出現「凍薪」，維持每小時37.5元水平。最低工資委員會成員今日（2日）會見傳媒，闡述未來工作方向，主席王沛詩未有透露下年度、即2023年最低工資水平升跌預測，雖否認未來調整是保守，但因新冠疫情持續，經濟尚存不確定性，強調需以數據為依歸，確保維持本港競爭力，低薪職位不會流失。



主席王沛詩（左三）會上未有透露下年度最低工資水平升跌預測。（胡家欣攝）

被追問2023年最低工資預測 王沛詩：不偏坦勞資任何一方 以數據為依歸

新一屆最低工資委員會今年三月上任，今日會見傳媒交代工作進展。主席王沛詩在會上被多番追問2023年最低工資水平預測，她未有透露最低工資的調整方向，又否認未來調整是保守，因新冠疫情持續，未來尚存不確定性，強調以數據為依歸，全方面客觀審視，確保維持本港競爭力，低薪職位不會流失，亦不會偏坦勞資任何一方。

預測經濟增長達6.4% 政府經濟顧問區錫熊：未能追上2018年水平

政府經濟顧問區錫熊補充，本港今年經濟不錯，預測經濟增長達6.4%，但整體水平仍未能追上2018年水平，本地生產總值規模下跌兩個百分點，重申受疫情影響，明年經濟尚存不確定性，現時談及最低工資水平是言之尚早。

最低工資委會委員會今日會見傳媒闡述未來工作方向。（胡家欣攝）

大部份委員同意今年「凍薪」 王沛詩稱正常社會不會有絕對共識

今年二月公布的最低工資水平維持每小時37.5元，是實施十年以來首次「凍薪」。有指委員會三位勞方成員當時拒簽檢討報告，三人之中兩人今有現身，獨欠劉千石。王沛詩表示劉千石「今朝有事在身」，又稱對方一直對勞工界及最低工資工作「好有心」及熱誠。

她指，今年最低工資「凍薪」是因為本港經濟不景，出現大量失業，所以大部份成員同意「凍薪」，又稱多元社會有不同意見是健康，正常社會是不會有絕對共識。

今年最低工資凍薪是因為本港經濟不景，出現大量失業，所以大部份成員同意凍薪，多元社會有不同意見是健康，正常社會是不會有絕對共識。 最低工資委員會主席王沛詩

她又指，首屆最低工資水平每小時28元，至今一直保持到購買力，2019年更是跑贏通脹（加三元至每小時37.5元）：「依家都係差唔多。」

對於領取最低工資人數不多，王沛詩指，雖然只有兩萬人領取最低工資，但最低工資水平對勞工市場有連鎖影響，以每小時37.5為工資釐定指標：「唔一定只限37.5元。」

委員會明年十月提交最低工資檢討報告 改一年一檢需時準備

目前最低工資水平每兩年檢討一次，勞工及福利局局長羅致光曾指，最低工資若改為「一年一檢」，有可能不加反減。王沛詩指，不會為羅致光代答，委員會明年十月向政府提交最低工資檢討報告，翌年三月公布結果，五月正式實施，此前要通過立法會審批，認為由檢討到落實需時，委員會工作流程已非常緊湊，縮短檢視周期需要時間準備。