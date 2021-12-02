Omicron｜建議要求轉機人士已打針　何柏良：唔處理通關變泡影

昨日政府公布新增的一宗Omicron個案，患者曾在機場逗留4日。港大感染及傳染病中心總監何栢良指，部份人士包括被列為緊密接觸者的機場員工，是否「中招」仍是未知之數，危險未能完全解除。



他建議當局加強防控措施，包括收緊現有轉機旅客的接種疫苗要求；以及參考內地做法，針對國際航班，以飛行時間、該地疫情情況及爆發比率、航班乘客數量等科學資料再作區分。何柏良又擔心，若機場的防疫缺口不作正視及處理，「宜家講緊通關，市民諗住捱咗咁耐，我擔心一下子變成海市蜃樓，通關變成泡影。」



衞生防護中心昨日（1日）公布，早前一名從外地來港的38歲確診新冠肺炎的男子（個案12433），確認帶有變異病毒株Omicron，患者曾經在巴布亞新幾內亞前往尼日利亞，其後經卡塔爾到港，並因簽證問題，一度在本港機場逗留4日。

危機未可解除 何柏良：當局應收緊轉機人士打針安排

港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（2日）在電台節目時表示，該個案暫未有走入社區，但危險未能完全解除，部份人士包括被列為緊密接觸者的機場員工，是否「中招」仍是未知之數。何相信，要待緊密接觸者檢測結果全部屬陰性，以及「起碼睇多一個星期」，才可放心。他又指，同樣事件並非第一次發生，去年年中亦有個案滯留於本港機場，當時政府及機管局曾作出應對措施，令及後個案減少，但今次再現個案，「唔知點解呢個個案冇落實到（相關措施）」。

該名確診患者未有接種疫苗，他認為，當局應該加強相關措施，雖然根據現行安排，只要求入境人士必須接種疫苗，但以現時國際旅遊的安排，應該可以收緊；亦應要求逗留人士每日做檢測，若該人士逗留長時間應安排送往檢疫，因為患者在機場長時間逗留，難免會除口罩，容易與機場員工及其他旅客出現交叉傳染。

港大感染及傳染病中心總監何栢良指，部份人士包括被列為緊密接觸者的機場員工，是否「中招」仍是未知之數，危險未能完全解除。（資料圖片）

若機長缺口不處理 憂通關會成泡影

他又質疑，該名患者於27日確診，其後四日方測出帶有變種病毒Omicron，「係咪可以加快呢，應該可以（加快），點解需要四日呢」，批評政府遲遲未公布被列為緊密接觸者的機場員工的行蹤及追蹤工作。他直言：「機場裡面呢個缺口唔去正視處理，宜家講緊通關，市民諗住捱咗咁耐，我擔心一下子變成海市蜃樓，通關變成泡影。」

建議參考內地做法 針對國際航班再作區分

他建議，當局可以就今次個案汲取經驗，例如考慮參考內地做法，針對國際航班，以飛行時間、該地疫情情況及爆發比率、航班乘客數量等科學資料再作區分，作進一步加強管理，「內地唔同等級喺飛機派餐、落地機場人員防疫裝備都唔同。」

何栢良又形容，現時「清零」的目標只屬過渡期，「完成過渡期後，要返返去廣泛全民接種」，他直言：「全民接種唔係話遙不可及，香港兩種疫苗都好安全，有部份人平唔願郁『躺平』，政府都要有啲措推動，下下靠唔通關、停飛，長遠唔係解決辦法。」