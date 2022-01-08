7.28中上環衝突｜21被告暴動罪成　被判入獄30至42個月

前年7月28日中上環遊行發展成警民衝突，當日有多人被捕兼被控暴動罪，多名身處示威者前排的被告遭裁定為主犯，而在事件中襲擊前警務處「一哥」鄧竟成兒子的被告亦被裁定罪成，20名罪成的被告，連同早前認罪的1人，今（8日）被判刑入獄30至42個月。



20名罪成被告為：張智麟（21歲，無業）、陳梓康（28歲，學生）、鍾泓洋（20歲，學生）、徐慶鈞（20歲，理髮師）、陳希雋（24歲）、崔耀明（21歲，學生）、林少峰（24歲，售貨員）、蔡澤新（40歲，技術員）、楊智昇（20歲，學生）、林勝如（19歲，文員）、黃頌恩（22歲，學生）、黃錦珊（20歲，文員）、李少康（21歲，學生）、周錦濤（18歲，無業）、莫卓輝（33歲，文員）、黃飛鴻（19歲，無業）、譚詩妙（23歲，文員）、譚伊婷（25歲，文員）、陸映慧（27歲）、黃柏賢（21歲，學生）。

所有被告均被裁定於2019年7月28日在西邊街和皇后街之間近德輔道西一帶參與暴動。而被告簡健煌（24歲）早前認罪，21人的案件今日判刑。

多名被告站前排位置

法官早前裁決指，多名被告身處示威者前排，加強了示威者防線，會產生漣漪效應，認為他們為主犯，有被告亦幫忙淋熄催淚煙，有被告舉起雨傘，並企圖將警方射過來的催淚彈反彈至警方防線，終被裁定罪成。

2019年7月28日港島區遊行的情況。(詳看下圖)

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一被告襲擊鄧竟成兒子罪成

法官亦指，雖然有被告身上有「香港加油」紋身，但法庭未有單憑此推論他們參與暴動。法官亦按部分被告被捕的位置，推論他們非旁觀者，並參與了暴動。

另外，被控襲擊前警務處「一哥」鄧竟成兒子的被告莫卓煇亦被裁定襲警罪成。

案件編號：DCCC 871/2019