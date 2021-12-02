無業婦涉偷店貓並叫事主銷案　稱以為是其失貓　官稱不合理裁罪成

無業婦涉在深水埗一店舖拿走了店東的貓，被捕後又找上貓主要求銷案，被控盜竊及妨礙司法公正罪。她審訊時辯稱見到店貓對她笑及說話，誤以為那是她失掉多年的貓。案件今（2日）在西九龍法院裁決，裁判官認為無業婦說法不合情理，匪夷所思，又指她的失貓是長尾貓，涉案的卻是短尾貓，而且兩貓色差距大，另亦認為她曾以不當方式遊說事主銷案，裁定她兩罪罪成。裁判官先為她索取精神科、心理及背景報告再作判刑，案件押後至12月16日。



女被告李月霞（49歲，無業），被控於2021年1月16日，在深水埗汝州街偷竊屬於Khanam Meher Nizer的日本短尾貓，並在同月18日遊說事主不再追究盜竊案。

自辯時稱涉案貓曾對她笑及說話

被告自辯時，聲稱當時涉案貓隻對她笑及說話，認為牠是其多年前走失的貓隻，因此才帶走貓隻，而警方未有告訴她不可騷擾證人，她到貓主店中只為道歉及和解。

被告的失貓有長尾巴

不過，裁判官認為被告自辯時的說法不合情理及邏輯，作供時態度迴避，辯解匪夷所思，其多年前走失的貓隻尾巴十分長，但涉案貓隻卻是短尾貓，而且兩貓顏色相差大，被告不可能認為涉案貓隻是她的失貓。

認為被告想將貓據為己有

裁判官指，被告貓隻不屬於她，而她在警方初接觸她時，也不肯透露貓隻位置，認為她想將貓隻據為己有，裁定她盜竊罪成。

另外，裁判官亦認為，被告曾以不當方式遊說事主銷案，事主為案中關鍵證人，若她不追究，對本案的檢控有絕對影響，所以裁定被告妨礙司法公正罪罪成。

辯方求情指，被告沒有同類案底，最終貓隻尋回，歸還予貓主，望法庭輕判。

案件編號：WKCC257/2021