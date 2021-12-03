新冠肺炎．最新｜新加坡冰島現Omicron個案　周一起非港人禁入境

衞生防護中心今日(3)公佈新增3宗輸入個案，包括日本抵港貨船GLORY SKY上的一名未接種疫苗船員確診，船上約有20名船員，三名患者全部帶有L452R變種病毒，今日初步確診少於5宗。



本港昨（1日）新增6宗輸入個案，Omicron輸入個案則累計增至4宗。港府再收緊登機及入境安排，今（3日）凌晨零時起，港府將日本、葡萄牙及瑞典指明為A組指明地區，於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境，只限已完成接種疫苗港人返港；另後天（5日）凌晨零時起，亦會新增芬蘭、加納、韓國、挪威和沙特阿拉伯。港府另要求，由12月8日凌晨零時起，所有從海外地區和台灣登機前往香港的轉機旅客，必須在登機來港時出示預定起飛時間前72小時內進行的聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測陰性結果證明。而機管局亦指，等候轉機逾24小時的旅客，需要在特定獨立房間等候，上機時亦會有專人陪同。



創科局宣布，將於下周五(10日)開放港康碼戶口網上申請，盼市民盡早試用、熟習功能，以便日後與內地通關。



【19:20】變種病毒Omicron在全球大舉擴散，食物及衞生局公布，由12月6日（下周一)凌晨零時起，指明冰島和新加坡為高風險A組指明地區，以收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。

局方解釋，因應冰島和新加坡確認發現Omicron個案，該等地區納入A組指明地區，於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境；香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港，並在抵港後於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受六次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

新冠疫苗｜創知中學逾30師生預約打科興疫苗 聶德權到場視察

【16:09】政府下調科興疫苗接種年齡，12至17歲青少年可預約接種，惟打針時須攜同家長同意書。創知中學約32名師生集體預約，今日（3日）到官涌體育館疫苗接種中心打針。公務員事務局局長聶德權今日下午接近5時亦有到場視察。

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新冠肺炎｜今增3宗輸入 日本貨船無打針船員確診帶變種病毒

【16:09】衞生防護中心今日(3)公佈新增3宗輸入個案，包括日本抵港貨船GLORY SKY上的一名未接種疫苗船員確診，船上約有20名船員，全部船上人員抵港後並未登岸，亦沒有本地工作人員曾登船，今日新增的三宗個案全部帶有L452R變種病毒，其中一名患者出現咳嗽及流鼻水病徵，另外，今日初步確診少於5宗。

通關｜聶德權：高接種率可減熔斷機會

【13:22】中港兩地免檢疫通關如箭在弦，公務員事務局局長聶德權今日(3)表示，通關與否視乎兩地的確診個案，與本港的疫苗接種率無關，不過接種率高可以減低通關後熔斷機會，亦可以保護長者建立社區保護屏障。

▼12.3 新冠疫苗流動接種站啓動禮▼



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香港健康碼｜無住址證明仍可申請 薛永恒：沒打算以八達通代安心

【10:47】「港康碼」將於下周五（12月10日）上午9時開始作網上申請，申請者須提供身分證號碼及住址證明等。創新及科技局局長薛永恒指，市民可用電費單或水費單等作住址證明，但若未能提供相關證明的市民，當局會寄信到住址，信內會有開戶密碼供其開戶。

▼12.2 安健樓圍封居民強檢▼



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（香港01製圖）

▼香港健康碼推出 為通關作準備▼



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▼市民使用安心出行進入政府場地的情況▼



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昨日一覽：



香港健康碼｜6個登記及登入步驟逐項教 2樣證明要先預備好

香港健康碼｜派手機及數據卡 食肆二維碼套凸字 助解數碼鴻溝

新冠肺炎︱增6輸入個案1人住海桃灣 巴基斯坦抵港一家8口確診

強制檢測｜海桃灣男居民外遊返港初確診 離港前曾到中環ICHU上榜