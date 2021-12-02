石籬中轉屋清拆重建　房委會料建約1600個單位　7年後落成

去年的施政報告宣布，石籬中轉房屋將在2022年年底清空，房委會近日向葵青區議會提交擬議發展詳情，交代有關用地未來去向，預計連同毗鄰的前石籬天主教小學空置校舍用地一併清拆，並重建為公營房屋，料可於2028 年提供約1600個單位，容納4600人。



房委會已決定在2022年底清空石籬中轉房屋，有關用地將用作公營房屋發展。（資料圖片/黃偉民攝）

房委會提交的文件顯示，擬議的石梨街公營房屋發展地盤位於石梨街及石排街之間；前石籬天主教小學空置校舍用地現時由職工盟暫時租用至2022年6月，根據規劃署在 2021年5月所更新的《經中央調配機制檢討的空置校舍用地報告 》的長遠用途清單 ，該校舍已被確認為適合作住宅用途。

房委會亦將向城規會提交規劃申請，以放寬此用地的最高住用/非住用地積比率由 5/9.5 倍加至 6.85/9.5 倍，及放寬最高建築物高度限制由主水平基準上180米增加至225米。

同時建安老院、地區長者中心

項目地盤總面積合共約1.3公頃，將建成兩座住宅樓宇，合共提供約1600個單位，可容納4 600 人，擬建社會福利設施包括安老院舍 、社會福利署綜合家庭服務中心及地區長者中心，另設幼稚園、綠化休憩設施 、兒童遊樂場 、羽毛球及籃球場等。

房委會已就石梨街公營房屋用途對交通、排水、排污、空氣質素、噪音、空氣流通和視覺等影響進行了初步評估，研究結果顯示該用地用作公營房屋發展並沒有不可克服的技術困難。在項目佈局設計方面，考慮到現有的社區環境， 項目中的新建樓宇與鄰近現存樓宇之間的距離會盡量拉闊， 以增加通透度，並在詳細設計階段盡量增加休憩及綠化空間等。