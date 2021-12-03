調查：逾8成受訪者批過渡屋無助紓緩住屋困難 團體促延長租住期

《施政報告》建議進一步將過渡性房屋增至2萬伙，惟細節仍然未有。關注基層住屋聯席今（3日）發表調查報告，發現近9成受訪者期望政府持續發展過渡性房屋，作為期中一個遏止劏房發展的策略，惟卻有逾8成人卻認為過渡性房屋無助紓緩未能上樓家庭的居住環境，包括過渡性房屋租住期過短，無法涵接基層的上樓期。

聯席建議政府應延長過渡性房屋的租住期，以及改善過渡性房屋項目的配套設施等。



關注基層住屋聯席今（3日）發表調查報告，發現近9成受訪者期望政府持續發展過渡性房屋。（林穎嫺攝）

調查訪問201人，近80%居於劏房、板間房、天台建構物、床位或過渡性房屋等，當中劏房户佔最多，達76.1%。受訪者中有70.1%正輪候公屋，21.3%輪候期達6至8年，另有29.8%已輪候4至6年。

調查發現，81.1%受訪者認為過渡性房屋無助紓緩未能上樓家庭的居住環境，而逾70%認為2萬個過渡性房屋單位不足以應付現時劏房問題。

至於現時大部份過渡性房屋的租住期約兩年，有87.6%受訪者認為年期太短，未能配合住户獲編配上樓，65.6%建議應可讓未能上樓的基層市民獲編配上公屋，另有逾一半人同意過渡性房屋營運機構與地主商討延長租住的可行性。

關注基層住屋聯席認為，公屋輪候時間再創22年新高，長達5.9年，相信未來會不斷破頂，過渡性房屋租住時間過短，未能配合不適切居所住户「上樓」，極大機會要再次重反劏房等極不理想的居住環境。

該團體又指，調查又發現，89.6%受訪者期望政府持續發展過渡性房屋，以遏制劏房數量不斷上升的趨勢，而有54.2%認為應根據劏房單位及劏房居民的分布，規劃過渡性房屋的位置，特別是油尖旺和深水埗等劏房林立的地區。