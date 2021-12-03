東京奧運國家隊訪港｜今午經深圳灣口岸抵港　市民明一睹健兒風采

東京奧運內地代表團今日（3日）起訪港三日，共有29名運動員及3名教練，包括百米飛人蘇炳添、乒乓球金牌選手馬龍等，涉及12個項目的國家隊代表。他們今午1時30已抵達深圳灣口岸，明日會出席三場公開活動並表演，讓市民一睹健兒風采。



▼內地代表團訪港名單▼



東京奧運內地代表團團訪港名單。（資料圖片／政府新聞處）

32人的代表團今午已從深圳灣口岸抵港，先在口岸出席歡迎儀式，民政事務局局長徐英偉到場迎接。

代表團下午會在尖沙咀海景嘉福酒店接受香港傳媒訪問，晚上就會到灣仔會展出席歡迎晚宴，特首林鄭月娥亦到場。運動員明日上午會在灣仔伊利沙伯體育館示範羽毛球、劍擊、體操及乒乓球；亦在維多利亞公園游泳池作跳水及游泳示範，下午在伊館有奧運健兒大匯演。

康樂及文化事務署表示，明日奧運健兒三場活動場內不設取票服務，建議已購買門票的市民，今日到各城市售票網售票處或設有購票通自助取票機的地點領取門票。其他市民亦可在明日上午9時45及下午5時，在「康文＋＋＋」Facebook專頁、香港電台電視31或32台，或無綫電視翡翠台觀賞運動示範和大匯演直播。

代表團訪港後，12月19日亦到澳門三日。澳門體育局局長潘永權稱，經考慮防疫措施後，代表團將由珠海進入澳門，留澳期間將與當地青少年運動員分享交流，並出席特區成立 22周年的升旗儀式和參觀世遺景點，20日晚上到澳門蛋出席聯歡晚會，有關門票將免費派發，數量3,300張，門票網上登記系統將於本月11日至13日開放，翌日抽籤每名中簽者可領取2張門票，現場不設劃位。

體育局稱，聯歡會進場人士需持7天有效核檢陰性證明，佩戴口罩、接受測溫和出示健康碼。

▼百米飛人蘇炳添▼



▼男單乒乓球金牌馬龍▼



▼鍾天使為李慧詩勁敵▼

