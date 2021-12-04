新冠肺炎．最新｜初確診少於5宗　國家運動員今日閉環式大匯演

衞生防護中心昨天（3日）公佈新增3宗輸入個案，包括日本抵港貨船GLORY SKY上的一名未接種疫苗船員確診，累12 449宗;；初步確診少於5宗。

東奧國家隊代表團昨天抵港，今天將繼續行程，包括示範跳水、羽毛球，以及參與大匯演。根據代表團手冊，訪港運動員須遵守多個防疫要求，其中入住酒店期間，嚴禁私下離開酒店進行任何活動，包括觀光購物、到訪便利店、吸煙等，採取閉環式管理。



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