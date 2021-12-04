新冠肺炎．12.4｜墨西哥下周二納高風險地區　該地非港人不准入境

衞生防護中心今日（4日）公佈新增4宗輸入個案，包括一名由印尼抵港外傭。全部人確診帶L452R變種病毒，今日初步確診少於10宗。



東奧國家隊代表團昨天抵港，今天將繼續行程，包括示範跳水、羽毛球，以及參與大匯演。根據代表團手冊，訪港運動員須遵守多個防疫要求，其中入住酒店期間，嚴禁私下離開酒店進行任何活動，包括觀光購物、到訪便利店、吸煙等，採取閉環式管理。



Omicron｜港府宣佈12.7起列墨西哥為A組地區 非香港居民不准入境

【19:18】因應墨西哥確認發現Omicron個案，政府宣布將於周二零時起把該地區納入A組高風險地區，於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港，並在抵港後於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受六次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

安心出行｜陳肇始：與食肆負責人開會 指定處所長者兒童或獲豁免

【17:45】政府早前宣布，12月9日起進入全港食肆須使用安心出行，引起長者和學生擔心沒有手機，難以出外用膳。食衞局局長陳肇始表示，已與食肆負責人開會商討安排，不同政策局亦正商討替代方案，指出現時D類食肆、酒吧等都豁免長者及小朋友使用，會循此方向考慮。

新冠肺炎｜增4宗輸入個案均帶L452R 印傭檢疫5日才確診

【14:47】衞生防護中心今日（4日）公佈新增4宗輸入個案，全部均A組指明高風險地區返港，均涉及L452R變種病毒並已打齊兩針，其中兩男一女周二（2日）抵港後，在機場檢測已被驗出呈陽性，另一名30歲印尼外傭則在青衣華逸酒店檢疫時，在第5日樣本才發現確診。另外，初步確診則少於10宗，較近日的數據多。

香港健康碼｜薛永恒︰過關後轉粵康碼須補充資料 將公布細節

【12:48】香港健康碼下周五（10日）起推出供市民實名登記。創新及科技局局長薛永恒接受NOW新聞專訪，指出登記市民須同意一旦過關返回內地後，一旦成為高風險人士，須將出行紀錄及資料交予內地當局，由當地通知盡快做檢測，日後若需用港康碼轉為粵康碼，需補充其他資料，稍後將公布細節。

▼12.3 新冠疫苗流動接種站啓動禮▼



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▼創知中學32師生打科興疫苗▼



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昨日總覽：新冠肺炎．12.3｜港累計列55國為高風險地區 中學生集體打科興

Omicron｜冰島新加坡出現感染個案 下周一起非港人禁來港

新冠疫苗｜創知中學逾30師生集體打科興 學生：副作用較低

通關｜聶德權：高接種率可減熔斷機會

香港健康碼｜無住址證明仍可申請 薛永恒：沒打算以八達通代安心

強制檢測｜中環MANA!SOHO上榜 返港確診花旗銀行職員離港前曾到

新冠肺炎｜今增3宗輸入 日本貨船無打針船員確診帶變種病毒