國家隊訪港．直播｜國家運動員出席奧運健兒大匯演　與市民交流

國家隊運動員昨日 （3日）起訪港，一連三日有不同活動與香港市民遠距離交流。東京奧運摘金好手將於今日（4日）於維多利亞公園游泳池及伊利沙伯體育館進行示範表演，傍晚還有一場「奧運健兒大匯演」，《香港01》將作全程直播。



+ 10

東京奧運會內地奧運健兒12月3日到港，展開一連三日訪港活動，首場在尖東海景嘉福洲際酒店會見傳媒。（羅君豪攝）

+ 3

國家運動員首日訪港情況



+ 28

今早9時半起，部分運動員將到伊利沙伯體育館進行羽毛球、劍擊、體操及乒乓球示範，同時間另外有運動員到維多利亞公園游泳池示範跳水及游泳；至傍晚5時，伊利沙伯體育館會有「奧運健兒大匯演」，較為港人熟悉的運動員，如短跑運動員蘇炳添、乒乓球運動員馬龍等都會現身。

+ 25

市民亦可分別在上午九時四十五分及下午五時起，在「康文＋＋＋」Facebook專頁、香港電台電視31或32台，或無綫電視翡翠台觀賞運動示範和大匯演直播。

+ 21

今早伊館的表演先由本港體操運動員表演體操及彈床等項目，包括特別的男子雙人雙槓表演。維園表演則先由本港韻律泳運動員表演開始，之後有開幕儀式及東奧國家隊金牌運動員介紹，民政事務局局長徐英偉等出席。儀式後先由國家隊體操金牌運動員劉洋表演吊環，之後由本港彈床運動員空翻鬥多挑戰國家隊金牌運動員朱雪瑩，朱雪瑩以35個空翻勝出。

+ 13

體操示範表演後，有運動員答問環節，朱雪瑩提到今屆奧運遇上疫情，時常要戴上口罩，尤其比賽後要立即戴上口罩會感到呼吸都有困難。至於成為金牌運動員的條件，就要「不怕苦、不怕累，更指平時每周練習6天、每天7小時。

+ 16

另一邊廂，維園游泳池的表演9:30開始，門外仍有大批市民陸續進場。進場前，需經過大會安檢。不少市民手持國家隊訪港活動紀念特刊進場，據了解，該特刊可於地鐵站外領取。游泳池內則由國家金牌運動員與本地運動員，不斷進行各種跳水及游泳表演，包括跳水運動員王宗源示範。兩個場館的示範表演活動於早上約11時半結束，現場並設有抽獎送出運動員簽名禮品┌

+ 9

5300張門票3小時內全數賣出

三場演出共有約5,300張門票於上月26日公開發售，每張20元，每人每次限購兩張，而且須實名登記，門票於發售約3小時內全數賣出。若未能成功搶到門票，大會亦會有電視台轉播活動，市民可家中收看。

門票以實名登記方式出售，持票人入場時須出示與門票所示姓名相同且附有相片的身份證明文件，以便核對身分，否則將被拒入場，而所繳款項亦不獲退還。持票人不得擅改門票資料或轉讓門票予他人使用。