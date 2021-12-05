新冠肺炎．最新｜增9宗輸入個案　貨船Glory Sky再多6名船員確診

衞生防護中心今日（5日）公佈新增9宗輸入個案，當中6名男患者為船員，他們從日本經貨船Glory Sky抵港，而該貨船早前已有一名船員確診，貨船上的其餘船員須逗留船上進行檢疫，並須於檢疫期間按現行安排接受檢測。



政府現把所有發現Omicron個案的地區納入A組高風險地區，政府昨宣布將於周二（7）零時起把墨西哥納入，於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港，並在抵港後於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受六次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。



安心出行｜陳肇始：與食肆負責人開會 指定處所長者兒童或獲豁免

【00:05】政府早前宣布，12月9日起進入全港食肆須使用安心出行，引起長者和學生擔心沒有手機，難以出外用膳。食衞局局長陳肇始周六（4日）表示，已與食肆負責人開會商討安排，不同政策局亦正商討替代方案，指出現時D類食肆、酒吧等都豁免長者及小朋友使用，會循此方向考慮。

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學生接種疫苗意願調查 團體不建議將恢復全日制與疫苗接種率掛勾

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