新冠肺炎．最新｜Omicron肆虐全球　港府再收緊拒4國非港人入境

衞生防護中心今日（5日）公佈新增9宗輸入個案，當中6名男患者為船員，他們從日本經貨船Glory Sky抵港，而該貨船早前已有一名船員確診，貨船上的其餘船員須逗留船上進行檢疫，並須於檢疫期間按現行安排接受檢測。



政府現把所有發現Omicron個案的地區納入A組高風險地區，政府今日宣布周三(8日)起，將智利、庫克群島、盧森堡和羅馬尼亞納入，於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港，並在抵港後於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受六次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。



【17:45】政府現把所有發現Omicron個案的地區納入A組高風險地區，政府今日宣布周三(8日)起，將智利、庫克群島、盧森堡和羅馬尼亞納入，於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港，並在抵港後於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受六次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

【16:30】創新及科技局局上周透露，正研究向有需要人士送贈智能手機和數據卡。據了解，有關送贈排將由香港賽馬會牽頭，已開始聯絡各大電訊商討論送贈手機及數據卡，初步獲至少四間電訊商正面支持，最快本周中後期有更多消息出台。

不過，有社福界人士透露，要大部分基層、特別是長者可「安心出行」，手機數量或需達20萬部，估計趕及本周四（9日）食肆等表列處所須強制使用安心出行前，推出機會不大，但樂見有關安排

香港健康碼｜消息：馬會出錢派手機 四大電訊商支持 本周有進展

【14:40】本港今日（5日）錄得9宗新冠肺炎確診個案，全部患者帶有L452R變種病毒，其中6宗是貨船Glory Sky船員，該船累計有7人感染。今日初步確診個案少於10宗。

新冠肺炎｜9宗輸入個案全帶變種病毒 Glory Sky確診船員增至7人

【13:30】香港醫院藥劑師學會早前透過香港民意研究所，展開網上問卷調查，結果發現，有七成人表示「新冠疫苗的有效率」為他們選擇疫苗時的主要考慮。另外，該會今年初在疫苗接種計劃展開前，曾以問卷調查了解市民對疫苗的取態，當時54%表示首選復必泰疫苗；不過相隔10個月後，今次調查顯示，選打復必泰的人士大增至86%，只有3%人揀選科興疫苗。

此外，在未打針的受訪人士中，有47%表示不會接種，24%表示未決定，21%指遲早會接種，但未計劃何時打針。

調查指市民揀復必泰比率10個月增五成 港人願與病毒共存

安心出行｜陳肇始：與食肆負責人開會 指定處所長者兒童或獲豁免

【00:05】政府早前宣布，12月9日起進入全港食肆須使用安心出行，引起長者和學生擔心沒有手機，難以出外用膳。食衞局局長陳肇始周六（4日）表示，已與食肆負責人開會商討安排，不同政策局亦正商討替代方案，指出現時D類食肆、酒吧等都豁免長者及小朋友使用，會循此方向考慮。

【昨日總覽】：Omicron｜港府宣佈12.7起列墨西哥為A組地區 非香港居民不准入境

新冠肺炎｜增4宗輸入個案均帶L452R 印傭檢疫5日才確診

香港健康碼｜薛永恒︰過關後轉粵康碼須補充資料 將公布細節

學生接種疫苗意願調查 團體不建議將恢復全日制與疫苗接種率掛勾

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