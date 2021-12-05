國家隊訪港｜飛人蘇炳添等5名將今早現身理大　分享交流拼搏經歷

撰文：陳淑霞
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29名國家隊運動員訪港3日活動今日（5日）踏入最後一日，其中百米飛人蘇炳添及乒乓球金牌名將馬龍等5名東京奧運代表國家出賽的運動員，連同國家游泳隊教練王愛民，今早到香港理工大學，與香港學生及運動員分享拼搏經歷，並進行近距離交流。在會場理大賽馬會綜藝館外，活動開始前有不少同學等候運動員到場，而除了與香港學生及運動員交流答問，活動亦會發表運健兒主題報告。

國家隊運動員今日早上會到理大賽馬會綜藝館參加「國家奧運健兒校園分享會」，與香港學生及運動員分享拼搏歷程和動人故事，現場設答問環節。

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當中包括男子百米短跑第六名的蘇炳添、男子乒乓球單打冠軍馬龍、男子舉重81公斤級冠軍呂小軍、女子賽艇四人雙槳冠軍崔曉桐、女子個人重劍冠軍孫一文，以及國家游泳隊教練王愛民。

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據知，國家隊成員早上將會分組活動，除理大活動外，其他成員到訪地點包括香港體育學院（與體院的運動員及青少年交流）、元朗體育會（社區表演）、黃竹坑警察學校與少年警訊交流，另有部份人則與晉江同鄉會（葵興）交流。

全體國家隊成員將在中午前往尖沙咀香格里拉大酒店，出席港協暨奧委會歡送宴，下午約3時半會從港珠澳大橋口岸離港。

國家運動員首日訪港情況

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