新冠疫苗｜調查指市民揀復必泰比率10個月增五成　仍有人不願打針

政府早前宣布開始接種第三劑新冠疫苗計劃，香港醫院藥劑師學會早前透過香港民意研究所，展開網上問卷調查，結果發現，有七成人表示「新冠疫苗的有效率」為他們選擇疫苗時的主要考慮。另外，該會今年初在疫苗接種計劃展開前，曾以問卷調查了解市民對疫苗的取態，當時54%表示首選復必泰疫苗；不過相隔10個月後，今次調查顯示，選打復必泰的人士大增至86%，只有3%人揀選科興疫苗。

此外，在未打針的受訪人士中，有47%表示不會接種，24%表示未決定，21%指遲早會接種，但未計劃何時打針。



香港醫院藥劑師學會今年10月至11月，透過香港民意研究所展開網上問卷調查，了解港人對新冠疫苗加強劑的接種意願，共收集得5,644個成功回應，當中61%已接種疫苗，其餘39%未曾打針。在未打針的人士中，有47%表示不會接種，24%表示未決定，21%指遲早會接種，但未計劃何時打針。

另外，今年1月初，學會在疫苗接種計劃開始前展開問卷調查，在596名於問卷填選疫苗生產商中，54%揀選復必泰，28%選科興，13%揀阿斯利康。不過到是次調查，在已接種、打算接種的4,605名受訪者中，有86%表示選擇復必泰，即10個月內增加五成，惟僅有3%人選擇科興。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜表示，有七成人表示「新冠疫苗的有效率」為他們選擇疫苗時的主要考慮，其次則為「新冠疫苗獲哪些國際認可」（62％）及「生產新冠疫苗的地方（55％）。他相信，相關原因或是市民揀選復必泰的原因。

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