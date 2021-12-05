新冠肺炎｜21日檢疫期過長　政府顧問福田敬二倡減至14日

香港跟隨內地堅持「清零」路線，實施較嚴格的檢疫防疫方針，檢疫人士最長要隔離21日。政府四大專家顧問之一、港大公共衛生學院院長福田敬二接受傳媒訪問時表明，21日檢疫期過長，認為14日檢疫期已經足夠，更稱長遠都要考慮與病毒共存。將於本周三（8日）離任的福田敬二，對不獲香港大學續約感驚訝，透露是醫學院以上的管理層決定，提到香港出現自我審查，港大亦處於岌岌可危地步。



21日檢疫期可減低走漏風險 但需付出非常高成本

港府以本地零確診為目標，換取內地信心以早日通關，不過代價匪淺，旅客及確診者的密切接觸者動軏隔離21日、多個外國商會警告打擊業界運作、瑞士航空停飛香港等。福田敬二接受《明報》訪問提到，不認同港府的21日檢疫期政策，雖然長隔離可減低走漏個案風險，但檢疫太長令檢疫人士難以接受，亦降低香港吸引力，包括商界要付出非常高的成本，認為14日才是合理的平衡。

食衞局：貫徹外防輸入策略 會考慮一籃子因素

《香港01》向福田敬二查詢曾否向政府提出縮短檢疫期，暫時未獲回覆。食物及衞生局回覆，為達致「動態清零」的目標，貫徹「外防輸入、內防反彈」的疫情防控策略，政府會繼續密切監察不同地區的疫情，以風險為本為原則，考慮一籃子因素，包括當地疫情、檢測率、疫苗接種率、旅客流量和實際輸入個案情況等公共衞生因素，以及與本港社會經濟相關因素，按風險程度及視乎情況需要調整相關地區到港人士的登機、檢疫及檢測要求。

變種病毒Omicron來勢洶洶，福田敬二批評多國反應不成熟突然封關，坦言全球已有兩年面對新冠病毒經驗，未來都會有新的變種病毒株，一旦有新品種就發狂會令市民受困。

福田敬二曾任世界衛生組織助理總幹事，之後加入港大任公共衛生學院院長。港大去年不與他續約，本周三（8日）離任。他憶述當時得知消息後非常驚訝，強調自己有豐富國際經驗，亦願意跟學生分享，直言只有少數人能夠做到。福田敬二不得悉校方不續約原因，但提到是醫學院邀請續約，但醫學院以上的管理層拒絕，港大亦如社會一樣出現自我審查，學校正處岌岌可危地步，作為大學若不能自由討論就會失去意義，雖然學校無禁止言論，但當大家感到恐懼，自然就不討論。

《香港01》向香港大學查詢，拒絕福田敬二續約的原因及管理層身份，仍然等候回覆。

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