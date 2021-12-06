新冠肺炎．最新｜今增5宗輸入確診　全涉L452R變種病毒並已打疫苗

衞生防護中心昨日（5日）公佈新增9宗輸入個案，為10月中以來單日新高。當中6名男患者為船員，他們從日本經貨船Glory Sky抵港，而該貨船早前已有一名船員確診，累計共有7船員染疫；貨船上的其餘船員須逗留船上進行檢疫，並須於檢疫期間按現行安排接受檢測。昨日初步確診個案少於10宗。



政府今日（6日）起於養和醫院等8間私營醫療機構試行提供復必泰疫苗接種服務，市民可直接聯絡相關機構預約接種疫苗，無需透過政府官方網站預約，並且維持免費。



▼提供復必泰疫苗接種服務營醫護機構▼



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