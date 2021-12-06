最新｜長者、15歲以下兒童及殘疾人士等3類市民　豁免用安心出行

衞生防護中心昨日（5日）公佈新增9宗輸入個案，為10月中以來單日新高。當中6名男患者為船員，他們從日本經貨船Glory Sky抵港，而該貨船早前已有一名船員確診，累計共有7船員染疫；貨船上的其餘船員須逗留船上進行檢疫，並須於檢疫期間按現行安排接受檢測。昨日初步確診個案少於10宗。



政府今日（6日）起於養和醫院等8間私營醫療機構試行提供復必泰疫苗接種服務，市民可直接聯絡相關機構預約接種疫苗，無需透過政府官方網站預約，並且維持免費。



【17:52】政府公布，由本周四（9日）起所有第599F章規管處所的顧客或使用者在進入相關處所前必須利用其手機上的「安心出行」流動應用程式掃描「安心出行」場所二維碼。考慮到有個別人士因合理理由未能符合相關使用「安心出行」的規定，以下三類指定人士可以填妥指定表格的方式替代使用「安心出行」，他們為：

（a）65歲或以上和15歲或以下的人士；

（b）殘疾人士；及

（c）其他獲政府或政府授權機構認可的人士。

此外，因應12月9日起全面執行使用「安心出行」的規定，餐飲業務處所A類運作模式將不再適用。換言之，所有餐飲業務處所（除酒吧／酒館另有規定外）於指明期間須按B類、C類或D類運作模式的其中一種運作，並遵從適用於相關運作模式的社交距離和防疫抗疫規定，包括要求所有涉及處所運作的員工接受定期檢測或接種新冠疫苗。在上述安排下，B類運作模式下可提供堂食服務的時間將延長1小時至晚上10時59分。

新冠肺炎︱增5宗確診 80歲老翁情況危殆 首宗曾打針仍病危個案

【15:00】衞生防護中心公布，截至今日（6日）零時零分，新增5宗新冠肺炎確診個案，至今累計12 467宗個案。5個個案均為輸入個案，全部涉及L452R變異病毒株的感染，涉及三男兩女，年齡介乎29至48歲，另外，初步確診少於五宗。



另外，一名確診病人自上周六起病情由穩定轉為危殆，至今仍是危殆，他是一名80歲男子，感染到L452R變種病毒，確診時無病徵，但入院後約一周便轉為危殆，而他在5月16日及7月21日在加拿大接種了兩劑復必泰疫苗。翻查資料顯示，這是首宗已經完成接種新冠疫苗，但仍然病危的個案。

▼提供復必泰疫苗接種服務營醫護機構▼



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