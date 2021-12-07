新冠肺炎．最新｜增5宗輸入個案　4涉變種病毒　一人抵港已有病徵

衞生防護中心公布今日（7日）新增5宗輸入確診個案，當中4名病人證實帶L452R變種病毒，一名44歲巴基斯坦經土耳其抵港男子，12月5日抵港當日已有流鼻水等病徵，而本港至今累計12,472宗個案，一名80歲男患者危殆。

政府昨日（6日）宣布3類人士本周四（9日）必須使用「安心出行」新措施實下，仍可獲豁免。食物環境衞生署副署長(環境衞生)黃淑嫻今日（7日）在電台節目中指，日後無家者等無智能手機人士，可繼續「填紙仔」並豁免使用安心出行，政府已向提供相關服務的機構跟進，機構會盡快向有關人士發出證明書，屆時可出示證明書予處所負責人。

此外，為方便視障人士，創新及科技局及資科辦會製作凸字膠套，可將處所的安心出行二維碼海報放入膠套內，以識別位置掃瞄。



新冠肺炎｜今增5宗輸入 美國抵港28歲女子打三針仍染變種病毒

【15:43】衞生防護中心今日(7日)公佈新增5宗輸入個案，其中4人感染L452R變種病毒，全部人均接種復必泰或科興疫苗，其中一人已在美國打第三針，另44歲由巴基斯坦抵港男患者，抵港當日出現流鼻水等病徵，其餘四人並無病徵。另外，今日初步確診少於5宗。

【14:19】衞生署衞生防護中心公布正調查5宗確診個案，至今本港個案累計12 472宗。新增個案均為輸入個案，當中四宗涉及變異病毒株的感染，其餘一宗的變異病毒株檢測結果待定。個案涉及三男兩女，年齡介乎28至62歲，全部由A組指明地區（高風險）抵港。其中一個個案是早前輸入個案的密切接觸者，於竹篙灣檢疫中心確診，其餘四宗個案於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性。

安心手機搶購潮 業界指晶片短缺令供應不足 憂政府難購大量手機

【12:35】政府早前宣布，市民由本周四（9日）起，到食肆堂食須掃「安心出行」，引發新一輪「安心手機」的搶購潮。政府亦正研究向有需要的基層市民，送贈智能手機和數據卡。但資訊科技商會榮譽會長方保僑透露，由於全球晶片短缺，廠商均傾向製造高階手機，以致廉價手機的供應量嚴重不足。而供長者用的手機要求較多，例如較大的屏幕尺寸、較高的電量等，他擔心當局及相關機構未能於短時間內，購置足夠的手機。「經過呢次洗一洗，有廠家都咁講，係唔夠一萬部機（存貨）。」

港大設閘｜明年1.17起設閘機入校須拍學生證 訪客預先登記二維碼

【12:32】香港大學繼早前公佈收緊接種疫苗要求，今日（7日）公佈由下學期即明年1月17日起，將在校園出入口設置閘機，符合防疫條件的學生，即已完成接種疫苗或每周一檢的學生，須拍學生證出入。至於訪客則須每次預先登記，並獲校方給予指定日子的二維碼後，方能進入校園。

安心出行｜食環署向無家者發豁免證明書 餐廳獲發凸字膠套助盲人

【10:27】港府昨日宣布，市民本周四（9日）起到任何食肆堂食，必須使用「安心出行」。食物環境衞生署副署長(環境衞生)黃淑嫻今日（7日）在電台節目中指，日後無家者等無智能手機人士，可繼續「填紙仔」並豁免使用安心出行，政府已向提供相關服務的機構跟進，機構會盡快向有關人士發出證明書，屆時可出示證明書予處所負責人。

為方便視障人士，創新及科技局及資科辦會製作凸字膠套，可將處所的安心出行二維碼海報放入膠套內，以識別位置掃瞄。

【10:23】特首林鄭月娥表示，現正積極爭取讓港人免檢疫便可進入內地的通關安排。她形容，現時與內地的協商已取得階段性成果，內地專家日前到港視察後，認為本港防控工作具成效，香港已具備通關條件。

林鄭稱，現時正為通關做準備，市民可於網上申請「港康碼」，而通關無可避免需要配額制，當局會先處理具迫切需要到訪內地人士，如商務、公務人士，相關政策局局長今日起將會先聯絡過往可免檢進入內地組別，但強調有關群組不一定獲配額。除公務商務人士外，她指，部份配額將會分配予其他有迫切需要人士，但要視乎配額剩額數量。

強制檢測學校｜8校爆上呼吸道感染上榜 曾到訪人士最遲周三檢測

【00:01】新冠肺炎肆虐，食物及衞生局今晚（6日）公布強制檢測公告，本港8間學校因爆發上呼吸道感染，或流感樣疾病個案，被納入強制檢測公告，任何在上月23日至本月6日期間，曾身處沙田廣林浸信會呂郭碧鳳幼稚園、葵涌香港聖公會聖尼哥拉幼兒學校、黃大仙香港小童群益會樂緻幼兒園暨幼稚園（黃大仙）、大角咀啟文幼稚園暨幼兒園、九龍城港青基信幼兒學校（農圃道）、觀塘基督教聯合醫務協會幼兒學校、香港仔聖文嘉中英文幼稚園（華貴邨）及青衣天主教聖多默幼稚園人士，須於本周三（8日）或之前接受強檢。

▼提供復必泰疫苗接種服務營醫護機構▼



▼香港健康碼推出 為通關作準備▼



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▼12.3 新冠疫苗流動接種站啓動禮▼



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