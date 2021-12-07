新冠肺炎．最新｜港鐵平安夜除夕不通宵行駛　除夕延長服務一小時

衞生署今日(7日)公佈，調查發現根據生產商Applied DNA Sciences提供的資料，其中一種商業檢測平台「The Linea COVID-19 v1.0 kit」，由於只針對測試刺突蛋白基因中的兩個標靶，故此不排除檢測變異病毒株Omicron時可能出現誤差，造成「假陰性」結果。而時代基因檢測中心有限公司（Medtimes Molecular Laboratory Limited）正使用「The Linea COVID-19 v1.0 kit」作為唯一檢測平台。

鑑於時代基因檢測中心有限公司的情況，衞生署在該檢測機構成功引入其他檢測平台，並經該署核實其檢測能力前，已暫時將其從認可檢測機構名單中剔除。署方已建議時代基因檢測中心有限公司引入其他檢測平台，以取代現有的平台來有效檢測可能出現的Omicron變異病毒株。

時代基因檢測中心有限公司正主動聯絡並安排過去兩星期曾使用該機構檢測服務的人士，到另一間認可檢測機構重新檢測。時代基因檢測中心有限公司亦設有熱線（3575 9766）解答有關查詢



衞生防護中心公布今日（7日）新增5宗輸入確診個案，當中4名病人證實帶L452R變種病毒，一名44歲巴基斯坦經土耳其抵港男子，12月5日抵港當日已有流鼻水等病徵，而本港至今累計12,472宗個案，一名80歲男患者危殆。

政府昨日（6日）宣布3類人士本周四（9日）必須使用「安心出行」新措施實下，仍可獲豁免。食物環境衞生署副署長(環境衞生)黃淑嫻今日（7日）在電台節目中指，日後無家者等無智能手機人士，可繼續「填紙仔」並豁免使用安心出行，政府已向提供相關服務的機構跟進，機構會盡快向有關人士發出證明書，屆時可出示證明書予處所負責人。

此外，為方便視障人士，創新及科技局及資科辦會製作凸字膠套，可將處所的安心出行二維碼海報放入膠套內，以識別位置掃瞄。



Omicron｜阿根廷及斐濟等4國12.10起列A區 非香港居民禁入境

【19:53】政府近日將出現Omicron個案的地區指明為A組指明地區，由12月10日（周五）凌晨零時起指明阿根廷、克羅地亞、斐濟和拉脫維亞為A組指明地區，以收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境；香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港，並在抵港後於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受六次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

港鐵聖誕不設通宵車 除夕夜尾班車延1小時 周末、節日加密班次

【19:48】港鐵表示，因應2019冠狀病毒病的最新情況，今年的除夕夜(31日)，香港將有多項倒數活動，迎接2022年的到來，為配合市民當晚外出慶祝，港鐵公司全綫列車(機場快綫及迪士尼綫除外)當日將會延長服務時間，尾班車將延後一小時。

港鐵稱，將於本月11日(星期六)起連續四個周末，連同冬至、平安夜、除夕夜、聖誕及新年假期加強港鐵列車服務。有關安排合共額外增加超過6,480班車。

新冠肺炎｜今增5宗輸入 美國抵港28歲女子打三針仍染變種病毒

【15:43】衞生防護中心今日(7日)公佈新增5宗輸入個案，其中4人感染L452R變種病毒，全部人均接種復必泰或科興疫苗，其中一人已在美國打第三針，另44歲由巴基斯坦抵港男患者，抵港當日出現流鼻水等病徵，其餘四人並無病徵。另外，今日初步確診少於5宗。

【14:19】衞生署衞生防護中心公布正調查5宗確診個案，至今本港個案累計12 472宗。新增個案均為輸入個案，當中四宗涉及變異病毒株的感染，其餘一宗的變異病毒株檢測結果待定。個案涉及三男兩女，年齡介乎28至62歲，全部由A組指明地區（高風險）抵港。其中一個個案是早前輸入個案的密切接觸者，於竹篙灣檢疫中心確診，其餘四宗個案於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性。

安心手機搶購潮 業界指晶片短缺令供應不足 憂政府難購大量手機

【12:35】政府早前宣布，市民由本周四（9日）起，到食肆堂食須掃「安心出行」，引發新一輪「安心手機」的搶購潮。政府亦正研究向有需要的基層市民，送贈智能手機和數據卡。但資訊科技商會榮譽會長方保僑透露，由於全球晶片短缺，廠商均傾向製造高階手機，以致廉價手機的供應量嚴重不足。而供長者用的手機要求較多，例如較大的屏幕尺寸、較高的電量等，他擔心當局及相關機構未能於短時間內，購置足夠的手機。「經過呢次洗一洗，有廠家都咁講，係唔夠一萬部機（存貨）。」

港大設閘｜明年1.17起設閘機入校須拍學生證 訪客預先登記二維碼

【12:32】香港大學繼早前公佈收緊接種疫苗要求，今日（7日）公佈由下學期即明年1月17日起，將在校園出入口設置閘機，符合防疫條件的學生，即已完成接種疫苗或每周一檢的學生，須拍學生證出入。至於訪客則須每次預先登記，並獲校方給予指定日子的二維碼後，方能進入校園。

安心出行｜食環署向無家者發豁免證明書 餐廳獲發凸字膠套助盲人

【10:27】港府昨日宣布，市民本周四（9日）起到任何食肆堂食，必須使用「安心出行」。食物環境衞生署副署長(環境衞生)黃淑嫻今日（7日）在電台節目中指，日後無家者等無智能手機人士，可繼續「填紙仔」並豁免使用安心出行，政府已向提供相關服務的機構跟進，機構會盡快向有關人士發出證明書，屆時可出示證明書予處所負責人。

為方便視障人士，創新及科技局及資科辦會製作凸字膠套，可將處所的安心出行二維碼海報放入膠套內，以識別位置掃瞄。

【10:23】特首林鄭月娥表示，現正積極爭取讓港人免檢疫便可進入內地的通關安排。她形容，現時與內地的協商已取得階段性成果，內地專家日前到港視察後，認為本港防控工作具成效，香港已具備通關條件。

林鄭稱，現時正為通關做準備，市民可於網上申請「港康碼」，而通關無可避免需要配額制，當局會先處理具迫切需要到訪內地人士，如商務、公務人士，相關政策局局長今日起將會先聯絡過往可免檢進入內地組別，但強調有關群組不一定獲配額。除公務商務人士外，她指，部份配額將會分配予其他有迫切需要人士，但要視乎配額剩額數量。

強制檢測學校｜8校爆上呼吸道感染上榜 曾到訪人士最遲周三檢測

【00:01】新冠肺炎肆虐，食物及衞生局今晚（6日）公布強制檢測公告，本港8間學校因爆發上呼吸道感染，或流感樣疾病個案，被納入強制檢測公告，任何在上月23日至本月6日期間，曾身處沙田廣林浸信會呂郭碧鳳幼稚園、葵涌香港聖公會聖尼哥拉幼兒學校、黃大仙香港小童群益會樂緻幼兒園暨幼稚園（黃大仙）、大角咀啟文幼稚園暨幼兒園、九龍城港青基信幼兒學校（農圃道）、觀塘基督教聯合醫務協會幼兒學校、香港仔聖文嘉中英文幼稚園（華貴邨）及青衣天主教聖多默幼稚園人士，須於本周三（8日）或之前接受強檢。

▼提供復必泰疫苗接種服務營醫護機構▼



▼香港健康碼推出 為通關作準備▼



+ 12

▼12.3 新冠疫苗流動接種站啓動禮▼



+ 18

總日總覽：新冠肺炎．12.6｜3類居民准免掃描安心出行 已打針八旬翁危殆

安心出行FAQ｜拆解強制掃碼N條疑問 如何12.9起安心食飯？

安心出行│B類食肆料生意挫四成 推外賣折扣留客：多數客係填紙仔

打針才可堂食？ 黃家和引述林鄭月娥：起碼農曆新年後先會去做

安心出行｜12.9堂食強制掃碼 長者小童、殘疾人士、無家者獲豁免

通關｜港人回內地料需先完成疫苗接種 做法比澳門嚴厲

Omicron｜12.9起再多三地區列A組地區包括馬爾代夫 非港人禁入境

新冠疫苗｜格魯吉亞及多哥等4地接種紀錄 周三起獲港府認可

新冠肺炎︱增5宗確診 80歲老翁情況危殆 首宗曾打針仍病危個案

Omicron｜劉宇隆倡嬰幼兒、小學生明年1月打科興疫苗

新冠疫苗｜患高血壓老婦死前14天內曾打針 衞生署：初步無相關

8私營醫護機構今起可打復必泰 聶德權︰高接種率免通關後常熔斷

通關｜港人回內地料需先完成疫苗接種 做法比澳門嚴厲

Omicron｜崔俊明倡港府待科興用畢 轉購第二代國藥應付變種病毒