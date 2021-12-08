趙家賢被咬甩左耳案　被告稱受酒精影響失憶下傷人　裁全部罪成

無業漢前年11月持生果刀到太古城商場，涉與人口角後，當場用刀劏一名男途人的肚，又傷及男途人的兩名女親人，時任東區區議員趙家賢到場協助，亦遭無業漢咬甩左耳，及把咬出部份吐在地上，不少人目擊事件經過，並有把過程拍下，惟無業漢聲稱當時受酒精影響，未有任何意識，更稱當日向他人施襲的人並非「他」，他亦對傷人的事毫無印象，否認傷人及襲擊等4項罪名。案件早前在高等法院審理，陪審團今(8日)退庭商議，裁定被告傷人及襲擊等罪全部罪名成立，被告聞判表現平靜。



被告陳真（51歲），被控3項有意圖傷人和1項普通襲擊罪，指他於2019年11月3日，在太古城中心外意圖傷害溫浩倫、梁碧琪和趙家賢；及於同日同地襲擊梁瑩瑩。除了涉及傷及溫妻的罪名以6比大比數裁決外，其他全部罪名均達成一致裁決。事主溫浩倫和梁碧琪為夫婦，梁瑩瑩則為梁碧琪的堂姐。

案發經過及主要證人供詞。(詳看下圖)

+ 16

被告曾以普通話叫光復台灣

控方案情指，案發晚約7時離開太古城中心，被告以普通話叫「光復台灣」，事主溫浩倫與其妻梁碧琪及梁瑩瑩等人路過，溫向被告謂：「你講乜×嘢？」被告拿出一把長19.5厘米長的刀，當場劏開溫的肚，又插向溫的背部，然後以廣東話說：「我死唔緊要。」

被告之後又用刀刺向溫的妻子梁碧琪的背部，在場的梁瑩瑩嘗試分開被告和其堂妹，反遭被告拳擊頭部，被告又用背囊撞倒她，及扯她的頭髮。

用刀傷人後又稱我唔係打人係打狗

商場內的人和趙家賢聽到數名事主的呼叫聲，即到場查看，趙問被告為何打人，被告以本地話說：「我唔係打人，我係打狗。」又用右腳踩已跪在地下的梁瑩瑩的頭部。趙見狀著保安把被告推向玻璃牆。惟被告掙脫並欲衝向人群，趙張開雙手阻擋，被告即捉住趙的頭，並咬了趙的左耳一下，然後把咬甩的耳朵吐在地上。

趙家賢左耳被咬甩無法駁回

趙家賢作供時指憶逡被咬時聽到「啪喇 」聲音，更稱：「永世記得呢吓聲音。」他及後見到被告把耳吐在地上，並把其嘴轉向趙右邊耳的位置，這時被告終被旁人拉開及制服。

現場人士有為趙撿回在地上被咬甩的左耳，惟因耳朵已壞死，最後無法駁回。現時，趙稱，他現在需使用假耳，可戴眼鏡，但不能戴一般掛耳式口罩，需使用頭掛式口罩，洗頭時亦必定「入水」。

遭劏肚男傷者曾一度危殆

溫有多處刀傷，肚臍上方和右方、頸、左邊肩膀和背部，並大量出血，送院後急速惡化，進入昏迷狀態，情況一度危殆。其妻則背部受傷。

被告自辯時透露，他在廣東出生，之後移居美國，2011年移居香港，靠租金收入和投資股票維生。他和妻子育有兩名女兒，長女在美國工作，案發時和妻子、幼女居於太古城銀柏閣一單位。

被告聲稱不太理解2019年的社會運動

他自稱不太注意時事，亦不太了解2019年的社會運動。他非憎惡示威者，但認為不應堵路。案發當天飲了三杯中國白酒及兩至三罐啤酒，妻子指他酒氣太濃著他洗澡，被告稱當日有客到訪，怕在家洗澡不方便，遂到康蘭居的健身房洗澡並焗桑拿，並有焗桑拿。

被告辯稱現場遭襲擊後腦筋一片空白

被告稱他回家途中聽到有人喊「光復香港」，他隨便叫了一句：「光復台灣。」身後的人便問：「你嗌乜嘢？」被告聲稱他即離開，對方卻追著他說：「呢度係香港，大陸仔，返大陸啦。」並有兩名女子也罵他，更有人捉著他的手，及有一男襲擊他，他遂用手擋架，又感到害怕和緊張，腦內一片空白。至他清醒時已在醫院，被鎖上手銬。警員指他傷人，他卻記不起來。

辯方專家指被告酒精致急性神智不清

辯方的精神科專家黃以謙醫生指，被告雖然有復發性抑鬱症和酒精依賴症，案發時的行為和平時不同，認為不能歸因於這兩個精神病。黃認為，被告案發時受酒精醺醉病影響，但黃在盤問下亦承認，被告喝酒後個多小時才犯案，這與酒精醺醉的病徵，病者會在飲酒後短時間內出現症狀情況不符。

黃醫生之後改稱被告患有「酒精引致的急性神智不清」，案發時沒有躲避他人襲擊，沒有抹去身上血跡等行為，符合該病的大部份徵狀。

案件編號：HCCC204/2020