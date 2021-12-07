收回土地｜政府收回粉嶺新運路私人地擬建單幢居屋　可建約400伙

發展局5月宣布，動用「尚方寶劍」，收回3幅分別位於元朗及粉嶺、現劃作住宅及綜合發展區用途的私人土地。政府繼日前披露元朗兩幅地將發展資助房屋後，近日再向北區區議會提交文件，提及最後一幅位於粉嶺地皮的發展。

被收回的粉嶺地皮，毗鄰粉嶺中心，亦鄰近港鐵粉嶺站，文件顯示，政府預料2023年初便可連同旁邊的官地，一同交付房委會發展資助房屋，預料會興建1幢住宅大樓，涉及400伙，最快可於2027年竣工，規模較元朗兩幅地細，但可早一年入伙。



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▼政府收回三幅私人地發展資助房屋▼



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發展局、地政總署近日向北區區議會提交文件，交代當區早前被收回土地的最新發展。用地位於新運路，佔地3,500平方米，當中約2,400平方米涉私人土地，涉及11個私人地段，發展局和地政總署計劃在明年初，尋求行會批准將有關土地收回。

發展局預料2023年初，可將該地連同毗鄰約1,100平方米的政府土地，交付房委會建屋，房委會正進行有關資助房屋發展詳細設計及各項技術評估，初步估算將可興建一幢住宅大樓，提供約400大樓，最快可於2027年竣工。

▼三幅收回土地示意圖▼



發展局5月宣布，收回3幅分別位於元朗及粉嶺、現劃作住宅及綜合發展區用途的私人土地，三幅土地都算「靚地」，而涉及粉嶺的用地位於新運路近黃崗山，涉及3,500平方米、即約3.7萬呎土地，毗鄰粉嶺中心，收回前被用作停車場。該用地位置鄰近港鐵粉嶺站，附近亦有公屋邨祥華邨，內設社區會堂、商場等。