新冠肺炎．最新｜增2宗離世前14日內曾打針　少年打一針後心肌炎

衞生署今日(8)公佈，截至12月5日的過去一星期，接獲兩宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告。個案涉及一名82歲女子及一名57歲男子，並沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

另外，衞生署亦接獲一宗青少年接種復必泰後出現懷疑心肌炎或心包炎報告。患者為一名14歲少年，他在接種第一劑復必泰疫苗後兩天內出現胸痛，情況穩定。



衞生防護中心指本港今日（8日）沒有新增確診個案，為11月8日以來，再次錄得零確診，而中心正調查一宗外地確診懷疑復陽個案，個案涉及一名61歲男病人，居於尖沙咀金巴利道28號君怡酒店。

另外，Omicron正全球擴散，港大醫學院袁國勇團隊繼早前成為亞洲首個成功分離及培養病毒株Omicron後，醫學院今再公佈Omicron病毒感染細胞「真身」照片。研究人員在低倍電子顯微鏡下，分析感染新型冠狀病毒Omicron變異株後的猴腎細胞（Vero E6）。照片顯示細胞受損，腫脹囊泡，囊泡內含有黑色小病毒顆粒。照片亦顯示病毒顆粒，其表面呈現皇冠形的刺突蛋白。



（圖左）低倍電子顯微鏡下感染新型冠狀病毒Omicron變異株後的猴腎細胞（Vero E6）。照片顯示細胞受損，腫脹囊泡，囊泡內含有黑色小病毒顆粒。（圖右）高倍電子顯微鏡下受感染的Vero E6細胞。照片顯示病毒顆粒，其表面呈現皇冠形的刺突蛋白（見紅框）。照片來源：香港大學醫學院提供

衞生署昨日（7日）公佈新增5宗輸入確診個案，當中4名病人證實帶L452R變種病毒，本港至今累計12,472宗個案，一名80歲男患者危殆。初步確診少於5宗，包括一名上月中由西非加納返港的61歲男子，他在完成14日檢疫酒店「疫監」回社區後，於本周一（6日）進行的最後一次強制檢測呈陽性，由於病毒量低、9月時已於加納確診，故列為復陽個案。



為期兩周的社交距離措施今晚（8日）午夜到期，大部分措施明日（9日）起維持不變，不過一般16至64歲市民如進入食肆堂食或表列處所，除非是殘疾人士或露宿者等，否則必須使用「安心出行」程式記錄行蹤，因此今日是最後一日可「填紙仔」入食肆及部分處所。15歲或以下兒童及65歲或以上長者，則可獲豁免強制掃瞄「安心出行」二維碼。



相隔一個月再零確診 加納漢檢疫完成後始呈陽性 列懷疑復陽個案

【14:15】衞生署衞生防護中心公布今日沒有錄得新增確診個案，本港個案累計仍為12 472宗。



另外，中心正調查一宗外地確診懷疑復陽個案，涉及一名61歲男病人，居於尖沙咀君怡酒店。他乘搭航班QR818於十一月十六日從加納經卡塔爾抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心的檢測結果呈陰性，於指定檢疫酒店（荃灣香港遠東絲麗酒店）進行強制檢疫期間的四次檢測結果均呈陰性。病人沒有出現病徵，並於十一月三十日完成強制檢疫後入住君怡酒店。他十二月六日根據規定進行強制檢測，結果呈陽性，並帶有L452R變異病毒株，沒有帶有N501Y及E484K變異基因，但病毒量低。

中心指初步調查資料顯示，該名病人今年九月曾於加納確診感染2019冠狀病毒病，認為該個案與復陽個案吻合，正與加納衞生當局跟進，而為審慎起見，他於潛伏期在港曾居住和曾到訪的地點已納入強制檢測公告。

通關︱工總稱二千個配額都不夠 分發配額不應偏袒大企業或中小企

【11:34】香港工業總會常務副主席林世豪今日（8日）在電台節目中表示，工商界期待通關安排，但明白要逐步及有序，否則會引起混亂，但希望日後配額不應偏袒大企業或中小企。林又指，難以評估有多少配額才足夠，惟不少公司都要派員到內地：「（配額）1,000至2,000其實都唔夠。」

Omicron｜病毒感染細胞相曝光 港大教授：無新證據顯示威力加強

【11:33】變種病毒Omicron的刺突蛋白有超過30個變異，令人憂慮其傳播力及免疫逃逸能力更加強。香港大學醫學院今日（8日）公佈相片，研究人員將病毒注入細胞，電子顯微鏡下Omicron跟以往如Delta等變種病毒株一樣，在相同位置攻擊細胞，未有進一步證據顯示Omicron威力有增強。

許樹昌：不少國家要求打三針科興 Omicron殺傷力或不及Delta

【11:02】中大呼吸系統科講座教授、政府專家顧問許樹昌領導的研究團隊顯示，接種復必泰產生中和抗體的水平較接種科興的顯著地高。許今日（8日）在電台節目中表示，由於科興所產生的抗體水平不高，故接種兩針科興半年後，只得16%人抗體水平合格，認為接種科興人士應優先打第3針。他稱，不少國家都要求打三針科興才視為「完成接種」，例如新加坡等。



許又指，現有數據顯示，變種病毒Omicron殺傷力及死亡率似乎不及Delta，但強調仍然言之尚早，因部份人仍然留醫，未知最終結果，至今未有足夠數據作定論。

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安心出行｜社協憂今日難處理千名無家者申請 料有漏網之魚

【10:59】政府早前宣布，市民明日（9日）起到任何食肆堂食，必須使用「安心出行」，當中三類人獲額免，包括獲得證明書的無家者等。



香港社區組織協會社區組織幹事薛錦屏今日（8日）在電台節目中表示，社協是其中一個向無家者發放豁免證明書的非政府機構，但至今仍未有更多資料，擔心未能在一日內處理千名無家者申請。



她又指，部份人未必想公開無家者的身份，而且無家者接收資訊的速度較慢等，故估計會有「漏網之魚」未能獲發豁免證明書。

▼12.2 安健樓圍封居民強檢▼



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▼提供復必泰疫苗接種服務營醫護機構▼



▼香港健康碼推出 為通關作準備▼



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▼12.3 新冠疫苗流動接種站啓動禮▼



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