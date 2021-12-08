新冠肺炎．最新｜西非返港男初確診　食肆堂食「填紙仔」最後一日

衞生署昨日（7日）公佈新增5宗輸入確診個案，當中4名病人證實帶L452R變種病毒，本港至今累計12,472宗個案，一名80歲男患者危殆。初步確診少於5宗，包括一名上月中由西非加納返港的61歲男子，他在完成14日檢疫酒店「疫監」回社區後，於本周一（6日）進行的最後一次強制檢測呈陽性，由於病毒量低、9月時已於加納確診，故列為復陽個案。



為期兩周的社交距離措施今晚（8日）午夜到期，大部分措施明日（9日）起維持不變，不過一般16至64歲市民如進入食肆堂食或表列處所，除非是殘疾人士或露宿者等，否則必須使用「安心出行」程式記錄行蹤，因此今日是最後一日可「填紙仔」入食肆及部分處所。15歲或以下兒童及65歲或以上長者，則可獲豁免強制掃瞄「安心出行」二維碼。



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