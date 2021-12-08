新冠肺炎．最新｜Omicron感染細胞過程現形　港大解細胞受損之謎

變種病毒Omicron肆虐全球，港大醫學院袁國勇團隊繼早前成為亞洲首個成功分離及培養病毒株Omicron後，今日(8)醫學院再公佈Omicron病毒感染細胞「真身」照片。研究人員在低倍電子顯微鏡下，分析感染新型冠狀病毒Omicron變異株後的猴腎細胞（Vero E6）。照片顯示細胞受損，腫脹囊泡，囊泡內含有黑色小病毒顆粒。照片亦顯示病毒顆粒，其表面呈現皇冠形的刺突蛋白。



（圖左）低倍電子顯微鏡下感染新型冠狀病毒Omicron變異株後的猴腎細胞（Vero E6）。照片顯示細胞受損，腫脹囊泡，囊泡內含有黑色小病毒顆粒。（圖右）高倍電子顯微鏡下受感染的Vero E6細胞。照片顯示病毒顆粒，其表面呈現皇冠形的刺突蛋白（見紅框）。照片來源：香港大學醫學院提供

衞生署昨日（7日）公佈新增5宗輸入確診個案，當中4名病人證實帶L452R變種病毒，本港至今累計12,472宗個案，一名80歲男患者危殆。初步確診少於5宗，包括一名上月中由西非加納返港的61歲男子，他在完成14日檢疫酒店「疫監」回社區後，於本周一（6日）進行的最後一次強制檢測呈陽性，由於病毒量低、9月時已於加納確診，故列為復陽個案。



為期兩周的社交距離措施今晚（8日）午夜到期，大部分措施明日（9日）起維持不變，不過一般16至64歲市民如進入食肆堂食或表列處所，除非是殘疾人士或露宿者等，否則必須使用「安心出行」程式記錄行蹤，因此今日是最後一日可「填紙仔」入食肆及部分處所。15歲或以下兒童及65歲或以上長者，則可獲豁免強制掃瞄「安心出行」二維碼。



通關︱工總稱二千個配額都不夠 分發配額不應偏袒大企業或中小企

【11:34】香港工業總會常務副主席林世豪今日（8日）在電台節目中表示，工商界期待通關安排，但明白要逐步及有序，否則會引起混亂，但希望日後配額不應偏袒大企業或中小企。林又指，難以評估有多少配額才足夠，惟不少公司都要派員到內地：「（配額）1,000至2,000其實都唔夠。」

Omicron｜病毒感染細胞相曝光 港大教授：無新證據顯示威力加強

【11:33】變種病毒Omicron的刺突蛋白有超過30個變異，令人憂慮其傳播力及免疫逃逸能力更加強。香港大學醫學院今日（8日）公佈相片，研究人員將病毒注入細胞，電子顯微鏡下Omicron跟以往如Delta等變種病毒株一樣，在相同位置攻擊細胞，未有進一步證據顯示Omicron威力有增強。

許樹昌：不少國家要求打三針科興 Omicron殺傷力或不及Delta

【11:02】中大呼吸系統科講座教授、政府專家顧問許樹昌領導的研究團隊顯示，接種復必泰產生中和抗體的水平較接種科興的顯著地高。許今日（8日）在電台節目中表示，由於科興所產生的抗體水平不高，故接種兩針科興半年後，只得16%人抗體水平合格，認為接種科興人士應優先打第3針。他稱，不少國家都要求打三針科興才視為「完成接種」，例如新加坡等。



許又指，現有數據顯示，變種病毒Omicron殺傷力及死亡率似乎不及Delta，但強調仍然言之尚早，因部份人仍然留醫，未知最終結果，至今未有足夠數據作定論。

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安心出行｜社協憂今日難處理千名無家者申請 料有漏網之魚

【10:59】政府早前宣布，市民明日（9日）起到任何食肆堂食，必須使用「安心出行」，當中三類人獲額免，包括獲得證明書的無家者等。



香港社區組織協會社區組織幹事薛錦屏今日（8日）在電台節目中表示，社協是其中一個向無家者發放豁免證明書的非政府機構，但至今仍未有更多資料，擔心未能在一日內處理千名無家者申請。



她又指，部份人未必想公開無家者的身份，而且無家者接收資訊的速度較慢等，故估計會有「漏網之魚」未能獲發豁免證明書。

▼12.2 安健樓圍封居民強檢▼



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▼提供復必泰疫苗接種服務營醫護機構▼



▼香港健康碼推出 為通關作準備▼



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▼12.3 新冠疫苗流動接種站啓動禮▼



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昨日總覽：新冠肺炎．12.7｜商務人士免檢疫通關優先 男子酒店檢疫後初確診

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