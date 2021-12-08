穿黑衣文員被指參與暴動　官指衣著顏色不代表會破壞法治　裁罪脫

觀塘前年8月一次獲警方批准的遊行，期間演變成警民衝突，警方驅散時拘捕多人，其中一名被捕的文員否認暴動，區域法院暫委法官許肇強今（8日）在西九龍法院作裁決，他作證警員接受盤問時多次出現前言不對後語的情況，實在「罄竹難書」，難以安全信賴。雖然被告當日一身黑衣打扮，但其身上沒有可供作非法用途的工具，不能單靠裝備推斷他一定會破壞法治，裁定文員罪名不成立。



被告周健豪（文員，26歲），被控於2019年8月24日，與不知名人士在九龍灣偉業街附近參與暴動。

警方突作拘捕行動引發暴動

許官裁決時指，示威者當日初時只是在叫囂，及以棍敲打硬物以發出聲音，並不時疏落地投擲雜物，尚未有即時危險，直至警方「突如其來」的拘捕行動，才引發暴動。

衣著顏色不代表一定會破壞法治

對於被告當日一身黑衣打扮，戴有黑色面罩及防毒面具，並攜有一個後備口罩及兩隻手套。許官指自反修例運動以來，根據相關媒體片段，大部份參與遊行的人士都是黑衣打扮，故認為衣著顏色不代表其一定會破壞法治。而過去亦有長者、家庭主婦身穿黑衣及戴口罩參與遊行，許官認為他們的目的可能只是不想讓認識他們的人知道其政治立場，所以才掩飾身份。

備有多餘口罩或只備以替換

提及被告身上的多餘的口罩，許官認為當日天文台已發出酷熱天氣警告，不能排除被告是帶以替換，故不能因其有多一個口罩就斷定被告有意掩飾其犯案者身份。另基於有媒體於當日拍到有人在現場派物資，故不能排除被告指面罩是其他人派給他的說法。其次，許官雖然對於被告辯稱手套是媽媽給他保暖用的說法有保留，但認為如果被告有用以破壞社會安寧的意圖，必然會帶在手上，而非藏在袋中。

警察持盾衝來隨人群逃跑屬本能反應

另對於控方早前質疑被告在案發時逃跑，許官認為當時其他的示威者亦在跑，警方手持盾牌衝向他們，任何人的本能反應都會跟着人群奔跑。許官認為被告裝備及逃跑而言，不足以證明其有參與暴動。

許官最後指出，涉案警員在盤問下多次出現前言不對後語的情況，實在是「罄竹難書」。如警員初時指案發時觀察了被告30秒，但觀看相關片段後又改口稱只有3秒。許官質疑其在短短3秒內，為何會留意什麼行動都沒有的被告。且警員是在30米外觀察，而若被告當時真的帶着眼鏡及防毒面罩，警員又何以能判斷被告為30歲。基於以上種種，許官認為法庭未能安全地倚賴其證供，終裁定被告罪脫。

案件編號：DCCC 205/2020