景林邨曱甴屋丨苦主獲房署准再揀樓　惟已無大單位　冀延明年交易

將軍澳景林邨「曱甴屋」事件仍未解決，苦主「劉先生」今（8日）向《香港01》表示，昨日與房屋署聯絡，署方提出在目前租置計劃回收單位中選樓，惟目前只餘一至二人細單位，非如現址的相同呎數單位，能夠容納一家四口。他反建議房署提供下一輪租置計劃的優先選樓權，惟署方稱「非常困難」。他期望可以延長成交日期至明年2月15日，讓他有更多時間考慮。



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苦主劉先生向《香港01》表示，已拒絕房屋署早前提出取消合約並退還按金，或延長成交日期至本月底的方案，認為建議未能解決「曱甴屋」女戶主的衛生問題。

劉先生指，房屋署提出在現有815個租置計劃回收單位中選樓，惟目前只餘一至二人細單位出售，並非容納一家四口的中大單位。他期望能選取將軍澳、藍田、寶琳的回收單位，面積與現址的平方443呎相若，反建議房署提供明年5月的租置計劃的優先選樓權，惟對方稱「非常困難」。

苦主「劉先生」向《香港01》表示，已拒絕房屋署早前提出取消合約並退還按金，或延長成交日期本月底的方案。（資料圖片）

要求房署調遷涉案女戶主

劉先生曾提出要求房署調遷女戶主，並派相關部門跟進。他指署方僅稱有既定程序跟進，已向涉事女戶主扣分。他指房署雖然連日為涉事女戶主單位清潔，不過，單位仍傳出臭味，屋外仍出現20至30隻曱甴。他要求延長成交日期至明年2月15日，讓他有更多時間考慮。