新冠肺炎．最新｜今增7宗輸入均帶變種病毒　一名菲傭竹篙灣確診

衞生防護中心今日(9日)公佈7宗輸入個案，全部患者均帶變種病毒，包括一名在竹篙灣檢疫中心檢疫期間確診的抵港菲傭。



本港相隔一個月再現「零確診」，衞生署衞生防護中心公布昨日（8日）表示沒有新增新冠肺炎個案，維持12,472宗。初步確診有數宗，包括兩名分別出遊丹麥及德國男子，他們在酒店檢疫期間檢測呈陽性，帶有L452R變異病毒株，兩人離港前的住所及曾到的食肆等22處納入強制檢測。



不獲豁免的市民今日（9日）起到任何食肆堂食及表列處所，進入時必須使用「安心出行」程式掃瞄場所二維碼以記錄行踨，不能再「填紙仔」。當中三類人士獲額免，包括獲得證明書的無家者、15歲或以下青少年及兒童，以及65歲或以上長者。



▼12月8日強制檢測公告詳情▼



港大新研發高銅含量不銹鋼 3小時可殺滅表面99.7%新冠病毒

【13:43】香港大學工程團隊研發出高銅含量的不銹鋼，物料能成功殺滅停留在表面的新冠病毒、甲型流感病毒及大腸桿菌，是全球已知首個有殺滅抗病原體功能的不銹鋼。



港大工程學院機械工程系教授黃明欣指，約需3小時即可殺滅近99.7% 停留於不銹鋼表面的新冠病毒。現時正就研究成果申請專利，亦計劃與業界合作，首先在公共場所中廣泛應用的不銹鋼電梯按鈕、門柄及扶手等方面，製作原型作測試，有望將研發成果工業化和商品化。

新冠疫苗｜演出業界獲悉紅館表演者、觀眾將要打針 促設豁免期

【10:58】政府透過疫苗氣泡「谷針」，有演出業界表示已聽聞政府打算要求紅館的表演者及觀眾都要接種新冠疫苗才可入場，又提到台灣歌手周杰倫明年3月的演唱會已經賣飛，促勿設追溯期及豁免年幼及有醫學證明的長者入場毋須打。

安心出行｜今起進入食肆必須掃碼 食環署相信業界無太大困難

【09:48】市民今日起（9日）進入食肆及表列處所前，必須要使用安心出行，當中3類指定人士獲豁免，包括5歲或以下和65歲或以上人士。食物環境衞生署副署長(環境衞生)黃淑嫻今早在電台節目中指，最新的「填紙仔」表格早在12月6日已上載網站，由於業界有數天時間印製新表格，故相信不會有太大困難。

▼12.9 首天市民進入食肆需使用安心出行▼



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居太古城壽山村道兩男子外遊返港初確診 離港前曾到22處強制檢測

【00:16】新冠肺炎疫情肆虐，衞生防護中心昨晚（8日）表示，兩名39歲男子外遊返港，在酒店檢疫期間初步確診新冠肺炎，確認帶有L452R變異病毒株，病毒Ct值少於30，代表病毒量並非最低，列屬輸入個案。他們分別於上月22日前往丹麥，及上月20日經德國往捷克。二人離港前分別居壽臣山壽山村道一獨立屋及太古城寶山閣，後者在香港海洋公園萬豪酒店工作，最後上班日期為11月17日。

食物及衞生局公布強制檢測公告，因應兩宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，為審慎起見，他們於潛伏期在港曾居住、工作相關和曾到訪的地點，一共22個指明地方被納入強制檢測公告，當中12處為食肆，包括太古城敏華冰室、金鐘廊一風堂、銅鑼灣棋哥燒鵝餐室及銅鑼灣八月花等，以及香港機場環亞機場貴賓室和海洋公園萬豪酒店海灣LG層男員工更衣室。

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▼提供復必泰疫苗接種服務營醫護機構▼



▼香港健康碼推出 為通關作準備▼



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▼12.3 新冠疫苗流動接種站啓動禮▼



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昨日總覽：新冠肺炎．12.8｜兩男外遊返港初確診 一宗針後心肌炎死亡個案

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