六四集會案｜黎智英鄒幸彤何桂藍　參與未經批准集結等罪成

多名泛民人士被指去年在未獲批准的情況下，仍到維園出席六四晚會，黎智英、鄒幸彤及何桂藍分別否認煽惑及參與未經批准集結罪受審，法官胡雅文今日（9日）裁定3人全部罪成。



本案否認控罪受審的只有3名被告：黎智英、鄒幸彤及何桂藍。黎及鄒被控煽惑罪；鄒與何則被控參與未經批准集結罪。

控方案情指，2020年6月2日蘋果日報發佈黎智英的訪問，黎在訪問中呼籲市民要繼續向世界宣揚六四事件及發聲，而他亦有份在6月4日在維園水池與多名認罪被告一同亮起蠟燭；鄒幸彤則被指當晚有在維園水池與李卓人等一起點著及舉起蠟燭，並推開圍欄進入球場；何桂藍當晚亦有手持蠟燭坐在球場。

三名被告經審訊被定罪被告。(詳看下圖)

李卓人等5名早前已認罪及求情，將於12月13日判刑。(詳看下圖)

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16名已認罪及判刑的被告。(詳看下圖)

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羅冠聰及張崑陽亦有被控，法庭已向二人發出拘捕令。(詳看下圖)

去年六四有多名不同政見人士在維園出現。（詳看下圖)

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案件編號：DCCC857-893/2020