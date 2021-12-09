港康碼．通關｜周五9時系統開通　打齊針才可過關

香港健康碼（港康碼）明早（10日）開通，系統採用實名登記，申請人要填寫姓名、身份證號碼、聯絡電話及住址證明等，當局會優先處理已經上載住址證明的申請。「港康碼」未開通上載疫苗接種紀錄功能，但通關時功能就會開通，政府提醒市民要打齊針才能前往澳門及廣東。



▼申請「港康碼」教學▼



「港康碼」系統明早9時正式開通，申請前市民要先更新「安心出行」至3.0版本，再到網站實名登記申請註冊帳戶。成功開通帳戶後，用戶可透過「安心出行」3.0版本，上傳出行紀錄到「港康碼」系統，輸入身份證明文件號碼、登入密碼及短訊驗證碼，然後於「港康碼」網站登入系統獲取「港康碼」。

「港康碼」採取實名登記，申請人需填寫個人資料，姓名、身份證明文件號碼和簽發日期、聯絡電話號碼及居住地址，並上載在港住址證明等資料供核實。現正居於房屋委員會轄下公屋的申請人毋須提交住址證明，系統會與房委會的公屋住戶數據庫直接核實。

政府會優先處理已經上載在港住址證明的申請，以及現正居於房委會轄下公屋的申請。當申請人的住址被確認後，系統會以短訊向申請人發出個人識別碼以啓動帳戶。

市民要符合以下四項條件才能前往澳門及廣東，但系統目前未開通相關功能：

1.綠碼

2.出發前付費檢測

3.已完成新冠疫苗接種

4.配額預約

市民要符合四項條件才能前往澳門及廣東。（創新及科技局12月2日記者會資料）

▼圖解註冊「香港健康碼」步驟▼



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若申請人未能提供在港住址證明或系統未能核實住址，則需等候由政府發出包含個人識別碼的確認信件，以啓動帳戶。申請人如非香港身份證持有人，則需攜同信件及身份證明文件到指定郵局核實身份及住址。核實後，系統會以短訊向申請人發出個人識別碼以啓動帳戶。

成功啓動帳戶後，用戶可透過「安心出行」程式3.0版本內的新增功能，上傳手機程式內過去31天的出行紀錄到「港康碼」系統。更新程式並不會影響以往經已儲存在用戶手機程式內的出行紀錄，相關紀錄亦會一併上傳到「港康碼」系統。

▼12.9首天堂食必須使用「安心出行」情況▼



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「港康碼」分為紅碼、黃碼及綠碼三種，判定顏色的標準與廣東省的「粵康碼」對接：

1.紅碼為確診者、疑似確診者、密切接觸者、密切接觸者的家居接觸者、確診康復但出院未滿14天的人士、正接受強制檢疫人士，以及申報過去14天曾帶有病徵的人士

2.黃碼為過去21天曾到訪或居於高風險地點（包括申報住址及「安心出行」上傳的出行紀錄），或抵港後未滿21天的入境人士，包括已完成強制檢疫或獲豁免強制檢疫的入境人士（經「回港易」或「來港易」從內地或澳門入境除外）

3.綠碼為其餘人士

所有「港康碼」有效期均為申請當天，到晚上11時59分為止。政府表示，「港康碼」是為配合粵港澳三地通關之用，預先開通「港康碼」系統好讓市民盡早試用並熟習功能，包括以「安心出行」上傳出行紀錄及申請「港康碼」的流程，待正式通關時可以暢順運作。當局稱申請註冊「港康碼」帳戶的先後次序與日後通關配額完全無關，市民毋須急於申請，市民如沒有計劃過關可自行決定是否申請「港康碼」及更新「安心出行」流動應用程式至最新版本。