薄扶林再現逾百年歷史維多利亞城界石　團體促當局原址保留

本港現存6塊維多利亞城界石，由1903年豎立至今見證香港開埠以來的歷史。

有團體近日於薄扶林一帶發現多一塊界石，估計其位置未曾被移動。他們認為界石別具歷史價值，希望當局能將原址保留，「移走咗就失去意義。」長遠而言應考慮將更多非建築物列入法定古蹟。



香港歷史研究社及程尋香港兩個組織，近日於港島薄扶林道及克頓道一帶發現多一塊維多利亞城的界石。與過往被發現的界石一樣，頂部呈錐形，石上刻有「1903 city boundary 」的字樣，估計同樣用作標示維多利亞城的範圍。

香港歷史研究社理事長李澤恩指，新發現的界石仍位於原址，未有被移動。值得注意的是，於現存的6塊界石中，只有於克頓道及舊山頂道的界石仍於原址。

李續稱，現存的界石主要位於道路旁，豎立目的為向途人指示入城的範圍。不過今次發現的界石不是位於道路旁，而是樹木之間，估計為標示界線轉角位。他稱，界石用作標誌界線，當局應原址保留，「移走咗就失去意義。」

本港過往曾於港島發現7塊維多利亞城的界石，不過當中於馬己仙峽道的界石在2007年無故失蹤，至今仍下落不明。根據古蹟辦現行機制，不會為不屬於一般建築物的的項目評級，包括現存的6塊維多利亞城界石，它們現時只被古蹟辦納入政府文物地點名單。

見證開埠 具歷史價值

李澤恩稱，政府文物地點名單沒有法定效力保護歷史項目，而事實上只有法定古蹟才受法例保護，不過非建築物一般難被列為法定古蹟。他稱，維多利亞城界石見證香港開埠以來的歷史，別具歷史價值。他希望當局能確保它們不受破壞，亦考慮檢討現行機制，如將更多非建築物列為法定古蹟。