新冠肺炎．最新｜增一宗輸入Omicron個案　37歲患者周二美國抵港

衞生防護中心今日(10)公佈新增一宗Omicron個案，37歲男患者12月7日美國抵港，機場檢測陽性，入院檢測證染Omicron變種病毒，入院後進行的檢測Ct值少於20，無病徵，香港至今共錄得五宗涉及Omicron個案。另外今增4宗輸入個案。

今日初步確診少於5宗。



本港今日起開放予市民申請健康碼，申請人須以實名登記，在政府公布通關安排後，取得名額的市民須上載行蹤以應付防疫追蹤要求。



香港健康碼｜3分鐘5步驟可完成登記 非公屋住戶須準備一項文件

【11:14】中港兩地通關在即，香港健康碼於今早（10日）9時開放於網上登記，創科局局長薛永恒表示，截至早上10時，約2.3萬市民登記帳戶。根據記者實測，整個登記過程最快只須2至3分鐘。不過非公屋住戶的市民，須預先準備3個月內發出的住址證明，以上傳至網頁平台登記資料，



此外，登記市民須注意，在轉碼離開香港後，若被識別為高感染風險人士，其個人資料及出行紀錄，或交予內地或澳門政府當局，作為追蹤密切接觸者之用。

通關專訪｜薛永恒：小童須否用港康碼仍與內地商討 豁免帶來壓力

【07:02】中港兩地通關在即，而健康碼亦將於今早（10日）早上9時開始將開放予市民登記。創科局局長薛永恒昨日（9日）接受《香港01》專訪時，預料登記初期將出現「排隊塞車」的情況，強調登記的時間與通關配額並無關係，呼籲市民「茶餘飯後先登記」。他亦透露，待登記高峰期過後，才安排外展隊協助市民登記港康碼，無謂讓長者在攤位等候。



昨日正式實施堂食掃「安心出行」，薛表示雖然長者獲豁免掃碼，但他呼籲計劃往返內地的長者，須盡早熟習智能手機，否則將「寸步難行」。至於小童方面，他透露港府仍與內地當局商討，獲豁免的年齡界線難以拿捏，並呼籲家長可提供手機給小童使用。

專訪｜安心出行會否終加追蹤功能？薛永恒︰人民生命健康重於一切

【07:00】香港健康碼於今早9時（10日）起正式開放登記，創新及科技局局長薛永恒昨日（9日）接受《香港01》專訪表示，將不考慮為「安心出行」加入八達通功能。他解釋，二維碼的優勢在於能影印貼在每張桌子，相反八達通需要硬件裝置拍卡。他亦認為，香港已發展出獨有記錄行蹤的方式，強調不必另起爐灶，「安心出行未必係最理想，但當原來已經習慣咗，就變成香港最理想嗰套。」



薛亦解釋上周拒絕承諾實施「安心出行」實名制，指「人民生命健康重要過一切」為負責任政府的核心思想，今日無法想像到未來後發生的事情，因此不會作出承諾，影響防疫專家將來的決定。

▼圖解註冊「香港健康碼」步驟▼



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01消息．通關｜公司董事列商務界別可北上免檢疫 恩恤暫只限白事

【07:00】新冠肺炎疫情已持續兩年，本港與內地廣東省免檢疫通關有望本月內實施，每日名額成關注點，雖然港府力爭更多名額，但初期料每日只有1,000個，勢供不應求。據了解，政府擬定三類目的市民可優先，首先為北上處理公務／政務；最主要為處理商務的人士，大致會跟隨過往回港免檢疫名單安排，上市公司董事、在內地有業務的中小企負責人等，當局採取先到先得或以抽籤決定誰人可獲得配額；第三為需要恩恤安排人士，初步擬只批准返內地做白事，申請人需提交證明文件，探病暫不列恩恤名單。

▼12.9 首天市民進入食肆需使用安心出行▼



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▼12.８最後一日堂食容許「填紙仔」情況▼



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▼提供復必泰疫苗接種服務營醫護機構▼



▼香港健康碼推出 為通關作準備▼



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昨日總覽：新冠肺炎．12.9｜增7宗輸入個案 進入表列處所強制掃安心出行

港康碼｜明早9時系統開通 一文看清申請步驟

安心出行｜直擊旺區食店強制「掃安心」前後對比 外賣客明顯增加

安心出行｜今起進入食肆必須掃碼 食環署相信業界無太大困難

新冠疫苗｜演出業界獲悉紅館表演者、觀眾將要打針 促設豁免期

新冠肺炎｜增7宗輸入均帶變種病毒 全部完成疫苗接種3人有病徵

強制檢測｜寶達幼兒園及靈安幼兒學校爆流感 師生周六前須檢測

Omicron｜愛沙尼亞和烏干達12.12起列A區 非香港居民禁入境

港大新研發高銅含量不銹鋼 3小時可殺滅表面99.7%新冠病毒