團體倡立會候選人關注醫療劵濫收　長者：兩劑中藥加補品近兩千元

立法會選舉日將至，面對人口老化，長者福利亦成重要議題。明愛長者聯會就此進行問卷調查，發現受訪長者中，超過四成五期望政府能夠豁免70歲以上長者的長生津入息審查；亦有三成八受訪者認為目前最逼切是將醫療劵金額增至3,000元，以及期望當局更嚴格監管醫療劵。

有個案分享指，曾因膝痛到中西醫藥房買藥，但職員向他解釋，需要先由中醫師診症方可處方藥物。其後，中醫師為他捽跌打酒，並處方兩劑中藥及補品，當時職員更稱留意到他醫療劵尚有餘額，故為他處方較昂貴的藥物，形容「開（藥）到盡」，最後索價1,980元；惟用藥後未見好轉，令他質疑藥房濫收藥費，倡政府加強監管濫收醫療劵的問題。



調查於11月9日至11月23日以電話訪問及面訪形式進行，訪問1,272名60歲或以上長者會員及護老者。明愛長者聯會就調查結果綜合出四大長者關心的議題，包括增加醫療劵金額及監管、完善長者生活津貼、盡快增建安老院舍以及取消護老者津貼申請門檻，未來會就長者的建議去信各立法會候選人。

倡醫療劵增至三千元

在醫療服務需求方面，調查發現，有三成八受訪者認為目前最逼切是將醫療劵金額增至3,000元，以及期望當局可加多監管醫療劵收費制度；亦有三成受訪者期望能夠縮短輪候專科及手術的時間不超過兩年。

不少長者亦期望，當局可加強監管醫療劵濫收情況。居唐樓的余先生分享時指，因為經常要上落5層高，導致膝痛，於是鄰近的中西醫藥房買藥，但當時職員向他解釋，需要先由中醫師診症，方可處方藥物。其後，中醫師為他捽跌打酒，並處方兩劑中藥及補品，當時職員更稱留意到他醫療劵尚有餘額，故為他處方較昂貴的藥物，形容「開（藥）到盡」，最後索價1,980元。余先生指，初時也不以為然，但用藥後發現膝痛未有好轉，懷疑藥房濫收藥費。

另外，現時每名65歲或以上的本港居民，每年都可獲發港幣2,000元的醫療券。明愛長者聯會主席陳鉅庭表示，現時公營醫療機構輪候專科門診時間長，若當局可提高醫療劵的資助金額，可讓長者有一筆錢到私營機構接受治療，藉此減低公營機構的醫療壓力；亦可資助長者接受大腸癌篩查等檢查，避免拖延病情。

長者望豁免70歲以上長生津入息審查

最新一份《施政報告》提到，明年下半年會合併普通及高額長者生活津貼，劃一採用普通津貼較寬鬆的資產上限，合資格申請人將領取高額津貼，即每月3,815元。

調查發現，有超過四成五受訪長者期望，政府能夠豁免70歲以上長者的長生津入息審查。陳鉅庭指出，部分長者擁有物業自住，需有的資產黃不多，「只係住，係佢嘅老本、棺材本」，然而因無法通過入息審查，未能申請長生津作應付日常開資。

余先生分享指，曾到中西醫藥房買藥時，被疑似濫收醫療劵。（曾凱欣攝）

期望當局可加增建安老院舍

聯會又期望，當局可盡快增建安老院舍，解決長者長期輪候的問題，以及取消護老者津貼申領規範，不設資產審查門檻，減輕家庭經濟負擔。