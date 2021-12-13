六四集會案｜鄒幸彤：被良知驅動的人不會被牢獄嚇怕　官下午判刑

多名泛民人士被指去年在未獲批准的情況下，仍到維園出席六四晚會，控方檢控了26人，應訊的最後8名被告，其中5人包括李卓人、梁耀忠等早前已認罪，餘下3人包括黎智英等，上周經審訊後亦被裁定罪成。黎等人今早先作求情，代表黎的律師指出，涉案事件並非示威活動，而是一個在香港舉行了三十多年的紀念活動，黎當日只手持蠟燭，與他人一同叫口號，參與度低，鄒幸彤亦稱，被良知驅動的人不會被牢獄嚇怕。法官將於下午就全部8名被告作出判刑。



三名被告經審訊被定罪。(詳看下圖)

案中只有3名被告：黎智英、鄒幸彤及何桂藍否認控罪，並經審訊後被裁定罪名成立。他們今早先作出求情。

涉案事件是紀念活動而非示威

代表黎智英的資深大律師彭耀鴻代黎求情時，提及涉及黃之鋒等人的「包圍警總案」，指出本案性質較「警總案」輕，首先是發生在維園，其次不涉及暴力，且涉案非法集結並非示威活動，而是對於一個本已在香港存在了三十多年的紀念活動的延續，屬和平集會。

各人只手持燭光參與度輕微

彭續指，黎當日在維園並沒有參與其他人一同叫口號，只是手持燭光悼念，參與程度屬輕微。

何桂藍則自行分別用中英文陳詞指：「無論用法律言辭點堆砌都好，今日對我嘅判刑，都係對每一個2020年6月4日係維園出現過既香港人嘅判刑。」

鄒求情指受審的是六四晚會

鄒今以英文自行陳情，她直指，此次審訊並不是針對她，真正受審是香港多年堅持的六四晚會。若有人認為此次晚會定性為刑事犯罪，只是在COVID-19的特殊時期所採用的特殊措施，那將是自欺欺人。鄒另表示，現今香港的言論自由、結社和政治行動空間越發縮小，甚至是崩潰，與COVID-19 為這座城市帶來的情況一樣普遍及痛苦，甚至更為痛苦。

被良知驅動的人不會被牢獄嚇怕

鄒又稱，被良知驅動的人並不會被牢獄嚇怕，儘管有禁令和越來越嚴苛的法律，但燭光將繼續存在，又自言，她只是這些有良知的人中卑微的一員，強調：「當集體行動受到譴責時，對於個人的憐憫只不過是一場鬧劇。」(When mass action is condemned, individual leniency is but a farce.)

李卓人等5名早前認罪。(詳看下圖)

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5被告早前已認罪

另5名被告：李卓人、蔡耀昌、梁耀忠、梁錦威及胡志偉。

其中李卓人、蔡耀昌、梁耀忠、梁錦威及胡志偉在案件開審前已承認參與、煽惑及舉行未批准集結罪；而黎智英、鄒幸彤及何桂藍上周亦被裁定煽惑及參與罪成。

梁耀忠獲曾鈺成等撰求情信

忠角色相對被動，他為人低調沒有破壞行為，行事獨立曾阻止激進示威者衝擊立法會，他亦獲得立法會前主席曾鈺成，及前立法局主席黃宏發撰信求情，又稱當日他以個人身份到場，卻被人推前，但他並不情願。

李卓人稱一直為民主中國的理想奮鬥

辯方又指，胡志偉當日無煽惑他人，罪責較輕，而蔡耀昌則多年來致力協助弱勢社群，他視每年悼念六四是他的任務，望考慮判以緩刑。

李卓人親自陳詞時則憶述他當年在北京經歷事件，強調悼念六四是其一生激情所繫，又指「六四」燭光晚會多年來，都實踐和平非暴力抗爭，直言自己32年來一直為民主中國的理想奮鬥，「到今天，我坐監明志，亦只有如此」。

去年六四有多名不同政見人士在維園出現。（詳看下圖)

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會上有呼籲市民繼續悼念六四

案情指，支聯會去年向警方申請於6月4日在維園舉辦公眾集會，警方考慮到公共衛生的風險，拒絕集會申請。

在六四當晚，李卓人帶領多人在維園水池點著及舉起蠟燭，包括、蔡耀昌、梁耀忠、梁錦威、鄒幸彤及黎智英，李卓人並進行發言，呼籲市民要繼續悼念，在全港各區點起蠟燭，亦大叫口號「平反六四」、「追究屠城」、「結束一黨專政」、「建設民主中國」等。何桂藍當晚亦有手持蠟燭坐在球場。

案件編號：DCCC 857-893/2020

16名已認罪及判刑的被告。(詳看下圖)

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羅冠聰及張崑陽亦有被控，法庭已向二人發出拘捕令。(詳看下圖)