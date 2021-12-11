新冠肺炎．最新｜今增1宗輸入　逾30.2萬市民申請註冊港康碼

衞生防護中心公佈今日(11日)新增1宗輸入個案，患者為27歲抵港菲傭，於青衣華逸酒店檢疫期間確診。今日初步確診少於5宗。



去年因爆第四波疫情而取消的工展會，今年復辦，展期由今日起至明年1月3日，期24日；場內設有超過830個攤位，分布於9個主題展區。在疫情下市民入場需用安心出行程式，15歲或以下兒童及青年少及65歲或以上長者可「填紙仔」取代。



【21:19】創新及科技局發言人表示，「香港健康碼」系統自12月10日起接受申請註冊帳戶以來，截至今日晚上9時，共約30.2萬名市民申請註冊帳戶，當中約7.5萬人已啓動帳戶。

Omicron｜港府：正確認台灣個案詳情 考慮需否收緊登機檢疫要求

【20:46】港府公布，按全球最新疫情發展，因應塞浦路斯、約旦及黎巴嫩確認發現Omicron個案，將於12月14日凌晨零時起，指明塞浦路斯、約旦及黎巴嫩為A組指明地區，收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。於21天內曾逗留上述地區的非香港居民不准入境。香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港，並在抵港後於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫。



同時，港府亦正確認台灣發現的Omicron輸入個案詳情，並會繼續密切留意當地疫情，考慮是否有需要進一步收緊相關的登機、檢疫及檢測要求。

新冠肺炎｜今增1宗輸入 無病徵抵港菲傭酒店檢疫確診

【14:49】衞生防護中心公佈今日(11日)新增1宗輸入個案，患者為27歲抵港菲傭，於青衣華逸酒店檢疫期間確診，她在菲律賓已接種兩劑科興疫苗，並無出現病徵。另外，今日初步確診少於5宗。

工展會｜安心出行無阻長者搶5蚊鮑魚 未夠五分鐘即被搶購一空

【14:00】工展會今日（11日）開鑼，大會推出不少優惠貨品，吸引市民提早2時，早上九時已前來排隊，當中不少更是長者，或因長時間等候及排隊人多，工展會原定十一點可入場，惟最終要延誤約五分鐘，已來部分排前列的市民不滿。今年入場要先掃安心出行，兼要給予職員檢查，但「重重關卡」無阻入場人士搶購平貨，不少限量優惠都被極速被搶購一空，當中5蚊鮑魚更在五分鐘內被搶完。

▼12.11 工展會重返維園開鑼不少市民排隊入場搶購平貨▼



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▼12.11 特首林鄭月娥今早主持工展會開幕▼



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▼港康碼申請五個步驟▼



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▼工展會於12月11日重返維園開鑼▼



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▼圖解註冊「香港健康碼」步驟▼



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▼香港健康碼推出 為通關作準備▼



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▼12.9 首天市民進入食肆需使用安心出行▼



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▼12.８最後一日堂食容許「填紙仔」情況▼



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