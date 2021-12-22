這個世界是否存在「最好的選擇」？沒有人能作出確實的答案，最主要原因是「好」屬於主觀意願、定義因人而異。舉醫療界常遇到的情況為例子，個別末期病患者認為如果病情已到無法逆轉的情況，能在無痛苦的情況下與家人共度最後的時光，便是最好的選擇; 亦有個別病人認為未到最後一刻也不應放棄，即使做手術有風險仍然願意放手一搏。最後，都是以病人自已的決定為最後依歸。

撰文︰醫管局質素及安全總監鍾健禮醫生



還記得多年前在醫院工作時，有一名接近九十歲的病人之前曾經做過主動脈支架手術，一晃眼十年過去，在覆診檢查後發現當年手術的血管接駁位置出現滲漏，主動脈瘤出現腫脹，雖然沒有即時危險，但若出現爆裂後果會非常嚴重，但另一方面，考慮到病人的年紀已經超過九十歲，身體狀況又是否捱得住「一刀」呢？病人、家屬，甚至乎醫生當時也非常躊躇。

早前到醫院與前線同事交流，亦有聊到關於手術成效監察的話題，有前線醫生分享進行高風險手術也是希望能盡力幫到病人，但伴隨而來較高的死亡率卻容易引起公眾誤會。但對於醫者父母心的醫生來說，因為困難而卻步「唔做唔錯」的心態絕對不能接受，卡在夾縫中有啞子吃黄蓮之感。

手術是有風險的，風險大小取決於一籃子因素，病人的病情有多重、手術的複雜性以及病人的年齡及身體狀況都是當中較重要的因素。病人與家屬面對重病，六神無主，醫生的專業建議對他們來說至關重要，為病人多提供幾個選擇直接說出利與弊，也許是令人安心的做法。面對末期病症，在進行高風險手術以外，是否也可以考慮紓緩治療服務？

紓緩治療服務透過跨專業團隊，包括醫生、護士、醫務社工、臨床心理學家、物理治療師、職業治療師等，以綜合服務模式為病人及家屬提供適切的紓緩治療服務，目的是改善其生活質素、減少痛楚，讓病人能更安詳地走完人生的最後一程。

人生無常，選擇帶來的後果是好是壞，沒有人能夠說得準、亦沒有準則作參考。

最好的選擇便是自己做的選擇。

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，四位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

