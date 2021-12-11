釣魚期間睹女子墮海　落海救人獲頒義勇獎　68歲袁伯：生命好寶貴

困難時刻，伸出援手助人，足以讓生命影響生命。義務工作發展局今日（11日）舉行「2021國際義工日嘉許禮」，頒發超過200個獎項，其中3名見義勇為，冒生命危險拯救別人的市民，獲頒義勇獎作嘉許。

義勇獎得獎人之一的袁鎮雄，現年68歲，是已退休愛好釣魚的長者。早前一次在文化中心海濱釣魚期間，目睹有一名女子墮海，他毫不猶豫，拿起岸邊水泡落海救人。袁伯伯笑言「（當時）個人好攰，未試過著哂衫褲鞋游水，幫到人好開心嘅」，形容當時情況危急，落海前沒有特別思考自己安危，樂於助人全因覺得「生命好寶貴」。



嘉許禮頒發超過200個獎項，表揚來自社會不同界別的義工，當中包括積極參與義務工作的義工和團隊、在組織義工服務中展現領導才能的傑出青年義工領袖，以及表揚三位發揮義工精神見義勇為，冒生命危險拯救別人的市民。

68歲伯伯見義勇為 落水救起墮海女子

68歲的退休長者袁鎮雄，因一次落海救人事跡獲頒「義勇獎」。事發於今年8月13日晚上10時。當時袁伯伯正在尖沙咀文化中心海濱釣魚，同行友人見到有一名女子墮海，「有人比水泡佢，但埋唔到去，佢好似想講嘢但含啖水」。袁伯伯見狀，便拿起岸邊水泡落海救人，但當時因為逆水流，幾經艱辛，方能將墮海女子拉回岸邊。

被問到救人後的心情，袁伯伯笑言「個人好攰，未試過著哂衫褲鞋游水，幫到人好開心嘅。」他又指，當時情況危急，故沒有特別思考自己安危，自己從未想過救人可獲獎，樂於助人全因覺得「生命好寶貴」。

提名人吳栢輝（左）、得獎者陳楚謙（中）及袁鎮雄（右）。（何栢佳攝）

妻子一個眼神肯定 放下心頭大石落海救人

現年36歲、本身為警務人員的陳楚謙，同樣因為落海救人而獲頒義勇獎。今年9月2日晚上6時許，陳楚謙與太太和兒子途經天星碼頭，見到有途人揚手呼救，於是上前了解。陳楚謙說，當時天色昏暗，看不清海面情況「諗係咪黑色垃圾袋」。但幾經確認，發現有一名女子墮海，情況危急下，陳即時拿起水泡落海救人。

他形容，墮海女子獲救時沒有掙扎，神智清醒亦可以正常對談，其後得知她因為情緒問題「一時睇唔開」，打算跳海自殺。

陳楚謙透露，在英勇救人的一刻，其實難以放下對同行家人的顧慮，當時幸得太太一個眼神肯定，示意他可放心救人。他表示，雖然兒子尚年幼，未必明白事發情況，但期望為兒子做個好榜樣，更期望今次經歷能勉勵大家珍惜生命。

36歲、本身為警務人員的陳楚謙，同樣因為落海救人而獲獎。（何栢佳攝）

休班警救休班警 望將助人精神延續下去

最後一名獲獎者古文輝同樣任職警務人員，今日未有到場領獎，但提名他的正是被他所救、同為警員的吳栢輝。吳栢輝說，原本與古文輝互不相識，但古一次見義勇為，拯救他的生命。

吳栢輝在今年5月20日，與朋友到西貢龍蝦灣郊遊徑郊遊，途中在上爬期間失去平衡，頭部撞向崖壁後倒下昏迷，並沿崖邊滾了接近兩米。吳栢輝指，撞頭後自己已即時失去意識，事後方知道當時「碌到海邊，差一身位跌落海」，幸得途經的古文輝協助，將他固定於安全位置，並為他簡單檢查及急救，又用濕毛巾為他降溫。

徐英偉鼓勵以生命影響生命

民政事務局局長徐英偉在致辭時指，義工活動的參與形式多元化，最期望大眾可以將義工服務融入生活的每一部分，「每一刻幫到身邊嘅人」。他又指，在疫情的困難時刻，社會上不少人願意幫助身邊人，「正正喺最困難時刻，見到社會充滿正能量」，不少義工甚至為長者尋覓防疫物資。他鼓勵市民每一刻「停一步、諗一諗」，透過幫助身邊人，將義工服務用生命影響生命的精神傳遞給每一個人。

立法會選舉日將至，徐英偉在致辭時亦不呼籲市民在12月19日記緊投票，履行公民責任。