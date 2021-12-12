新冠肺炎．最新｜初確診少於5宗　停辦兩年新世界維港泳今早舉行

衞生防護中心公布，周六（11日）新增1宗輸入個案，患者為27歲抵港菲傭，於青衣華逸酒店檢疫期間確診；而初步確診則少於5宗。

港府發言人周六晚表示，正確認台灣發現的Omicron輸入個案詳情，會繼續密切留意當地疫情，考慮是否有需要收緊相關登機、檢疫及檢測要求。

停辦兩年的「新世界維港泳」將於今日（12日）早上舉行，全新賽道改由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，以尖沙咀星光大道為終點。至於為期24日的工展會，闊別一年後，昨日重返維園，展期直至明年1月3日。在疫情下市民入場需用安心出行程式，15歲或以下兒童及青年少及65歲或以上長者可「填紙仔」取代。



新冠肺炎｜今增1宗輸入 無病徵抵港菲傭酒店檢疫確診

工展會｜安心出行無阻長者搶5蚊鮑魚 未夠五分鐘即被搶購一空

▼12.11 工展會重返維園開鑼不少市民排隊入場搶購平貨▼



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▼12.11 特首林鄭月娥今早主持工展會開幕▼



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▼港康碼申請五個步驟▼



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▼工展會於12月11日重返維園開鑼▼



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Omicron｜港府：正確認台灣個案詳情 考慮需否收緊登機檢疫要求

【00:05】港府周六晚上公布，按全球最新疫情發展，因應塞浦路斯、約旦及黎巴嫩確認發現Omicron個案，將於12月14日凌晨零時起，指明塞浦路斯、約旦及黎巴嫩為A組指明地區，收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。於21天內曾逗留上述地區的非香港居民不准入境。香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港，並在抵港後於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫。



同時，港府亦正確認台灣發現的Omicron輸入個案詳情，並會繼續密切留意當地疫情，考慮是否有需要進一步收緊相關的登機、檢疫及檢測要求。

▼圖解註冊「香港健康碼」步驟▼



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▼香港健康碼推出 為通關作準備▼



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▼12.9 首天市民進入食肆需使用安心出行▼



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▼12.８最後一日堂食容許「填紙仔」情況▼



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