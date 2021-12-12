新冠肺炎．最新｜增5輸入個案　本港研究證Omicron削復必泰中和力

本港今日（12日）新增5宗輸入個案，包括2名抵港菲傭，其中4人帶變種病毒，而本港累積個案增至12,489宗。

Omicron全球擴有，本港首項Omicron對疫苗保護力研究今出爐，港大醫學院與中大醫學院一項聯合研究發現，Omicron大幅減低復必泰疫苗的病毒中和能力達97%。研究團隊現正為香港採用的另一款疫苗、即科興進行同類測試，相關結果可望於日內取得。

港大公共衞生學院病毒學講座教授裴偉士指，研究結果反映疫苗對於Omicron變異株突破性感染的保護力顯著減低，而但由於過去研究結果顯示，科興疫苗殺滅病毒的抗體水平較復必泰低，因此估計Omicron也可能令科興疫苗喪失相當多的保護力。

另外，停辦兩年的「新世界維港泳」今早舉行，全新賽道改由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，以尖沙咀星光大道為終點。



新冠肺炎｜今增1宗輸入 無病徵抵港菲傭酒店檢疫確診

工展會｜安心出行無阻長者搶5蚊鮑魚 未夠五分鐘即被搶購一空

▼12.11 工展會重返維園開鑼不少市民排隊入場搶購平貨▼



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▼12.11 特首林鄭月娥今早主持工展會開幕▼



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▼港康碼申請五個步驟▼



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▼工展會於12月11日重返維園開鑼▼



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Omicron｜全港首研究證復必泰疫苗中和抗體遭削97% 仍有效防重症

【14:00】新冠病毒新變種病毒株Omicron步步進逼，本港首項針對Omicron的疫苗研究出爐，發現該病毒株大幅削弱復必泰疫苗中和抗體97%，降低疫苗防感染效力，但仍然有效減低患者死亡及重症機會，呼籲長者等高危群組打針及注射加強劑。

香港大學及中文大學醫學院攜手研究，將10名已打齊兩針復必泰疫苗人士一個月內的血液，測試武漢原始病毒株及Omicron，團隊認為當時血液中的抗體水平應該是最高，結果中和抗體分別為320單位及10單位，相比之下即Omicron削弱復必泰疫苗中和抗體97%。

Omicron｜港府：正確認台灣個案詳情 考慮需否收緊登機檢疫要求

【00:05】港府周六晚上公布，按全球最新疫情發展，因應塞浦路斯、約旦及黎巴嫩確認發現Omicron個案，將於12月14日凌晨零時起，指明塞浦路斯、約旦及黎巴嫩為A組指明地區，收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。於21天內曾逗留上述地區的非香港居民不准入境。香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港，並在抵港後於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫。



同時，港府亦正確認台灣發現的Omicron輸入個案詳情，並會繼續密切留意當地疫情，考慮是否有需要進一步收緊相關的登機、檢疫及檢測要求。

▼圖解註冊「香港健康碼」步驟▼



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▼香港健康碼推出 為通關作準備▼



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▼12.9 首天市民進入食肆需使用安心出行▼



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▼12.８最後一日堂食容許「填紙仔」情況▼



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