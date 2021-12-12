新冠肺炎．最新｜毛里求斯和塞拉利出現Omicron個案　周三起列A組

本港今日（12日）新增5宗輸入個案，包括2名抵港菲傭，其中4人帶變種病毒，而本港累積個案增至12,489宗。

Omicron全球擴有，本港首項Omicron對疫苗保護力研究今出爐，港大醫學院與中大醫學院一項聯合研究發現，Omicron大幅減低復必泰疫苗的病毒中和能力達97%。研究團隊現正為香港採用的另一款疫苗、即科興進行同類測試，相關結果可望於日內取得。

港大公共衞生學院病毒學講座教授裴偉士指，研究結果反映疫苗對於Omicron變異株突破性感染的保護力顯著減低，而但由於過去研究結果顯示，科興疫苗殺滅病毒的抗體水平較復必泰低，因此估計Omicron也可能令科興疫苗喪失相當多的保護力。

另外，停辦兩年的「新世界維港泳」今早舉行，全新賽道改由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，以尖沙咀星光大道為終點。



▼12.12第二日工展會▼



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【21:18】食物及衞生局公布，因應毛里求斯和塞拉利昂確認發現Omicron個案，將於12月15日（周三）凌晨零時起列為A組指明地區，以收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境；香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港，抵港後須於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受六次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

▼港康碼申請綠碼8步驟一覽▼



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工展會｜迎首個周日人流暢旺 市民入場豪花3000元：啱心水就買

【19:21】工展會今日（12日）踏入第二日，亦迎來首個周日，人流明顯增多。有顧客笑言，入場不久已花費逾3000元購入大量海味等，「啱心水就買，唔會設上限。」

有參展商表示，周日明顯較旺場，估計假日市民會一家大小到工展會逛逛，刺激消費。

港康碼｜等36小時終獲批 申請綠碼全流程一覽 有步驟要重複兩次

【17:49】中港兩地通關在即，香港健康碼於上周起，開放網上登記帳戶，資料無誤的市民，將陸續收到短訊通知啟動帳戶，並可嘗試申請健康碼。記者實測整個申請流程，最快僅需時約3分鐘，但市民於申請前，必須將安心出行更新至3.0版本，以及將出行記錄上載至政府系統。

市民須注意的是，上傳出行記錄直至成功申請綠碼，整個流程合共需14個步驟，包括須兩次輸入手機短訊驗證碼，下文將逐一講解如何於安心出行上傳記錄，以及獲得港康碼開戶成功的短訊後，如何確認帳戶並申請港康碼。

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通關｜中港基層家庭哭求預留更多名額見至親：官員感受唔到嘅痛苦

【16:15】疫情蔓延兩年，中港兩地免檢疫通關措施遲遲未公布，早前有消息指最快將於本年年底實施，但只能「有限度」通關，料首批通關名額限每日數百名商務旅客、及特別有需要人士。

香港社區組織協會今（12日）連同50多位因不同家庭因素需與家人分隔的基層市民開記者會，斥政府忽視基層中港家庭難處，他們親人之間被迫長期分隔兩地，有家人病危都未能見到最後一面。希望政府在通關後預留更多名額予「緊急需要」者。有女士指「即使要借錢返去隔離都好，邊個幫我哋照顧細路？佢地唔使返學咩？」

增五宗確診 4患者帶變種病毒 包括兩名外傭

【14:59】本港今日（12日）錄得五宗新冠肺炎確診個案，其中四人帶變種病毒，而今日新增患者當中，有兩人屬於外傭。初步確診個案少於10宗。

受感染的細胞分別感染原始新型冠狀病毒及Omicron變異株，或將病毒混和了已接種疫苗人士的血清。這些細胞本被染成藍色，但被病毒殺死的細胞則會變成白色的小洞。武漢原始病毒可被已接種疫苗者的血清盡數殺死，但對於Omicron變異株的殺滅效果則顯著降低。（兩大醫學院提供）

Omicron｜全港首研究證復必泰疫苗中和抗體遭削97% 仍有效防重症

【14:00】新冠病毒新變種病毒株Omicron步步進逼，本港首項針對Omicron的疫苗研究出爐，發現該病毒株大幅削弱復必泰疫苗中和抗體97%，降低疫苗防感染效力，但仍然有效減低患者死亡及重症機會，呼籲長者等高危群組打針及注射加強劑。

香港大學及中文大學醫學院攜手研究，將10名已打齊兩針復必泰疫苗人士一個月內的血液，測試武漢原始病毒株及Omicron，團隊認為當時血液中的抗體水平應該是最高，結果中和抗體分別為320單位及10單位，相比之下即Omicron削弱復必泰疫苗中和抗體97%。

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新世界維港泳｜灣仔游向尖沙咀 選手不怕海水冷：對維港熱情不變

【10:54】停辦兩年的新世界維港渡海泳，今日﹙12日﹚復辦。賽事過往一般於10月秋天時舉行，不過今年卻延至12月。有參與維港泳多年的參賽者表示，雖然12月天氣或較冷，不過他形容：「天氣會冷，海水都會凍嘅，但我哋對維港嘅熱情唔會變嘅。 」

維港泳2021｜母女同堂參賽 最高輩份泳手冀世代相傳：好興奮啊

維港泳｜拆解復辦之戰健兒3大挑戰 冠軍選手：噚日花四個鐘睇浪

維港泳｜殘疾不減拼勁 靠意志撐到尾 輪椅漢：唔知可參加幾多次

維港泳2021｜停辦兩屆今重臨 林鄭鳴笛 1500泳手灣仔游到尖沙咀

【08:30】新世界維港泳今早（12日）在疫情下重臨，停辦兩屆後，大會今年採用全新賽道，在行政長官林鄭月娥等嘉賓主持鳴槍儀式後，1,500名泳手分批「逆風」由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，向北游向尖沙咀星光大道，全長約1公里。疫情下的維港泳，所有參與泳手須於比賽日前14天完成接種兩劑疫苗，並於賽前出示陰性病毒檢測證明。



賽事闊別兩年，有奧運級港將亦技癢，今早跳出泳池，與「競賽組」的選手一同下海，當中包兩代奧運飛魚劉彥恩、楊珍美、已退役的三項鐵人男將李致和。另外，東京奧兩銀「飛魚」何詩蓓、桌球女港將吳安儀、兩屆奧運滑浪風帆代表陳晞文、退役殘奧金牌跑手蘇樺偉，以及前「包山王」黎志偉亦會擔任大使，部分人今日亦在現場為泳手加油。

▼12.11 工展會重返維園開鑼不少市民排隊入場搶購平貨▼



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▼12.11 特首林鄭月娥今早主持工展會開幕▼



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▼港康碼申請五個步驟▼



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Omicron｜港府：正確認台灣個案詳情 考慮需否收緊登機檢疫要求

【00:05】港府周六晚上公布，按全球最新疫情發展，因應塞浦路斯、約旦及黎巴嫩確認發現Omicron個案，將於12月14日凌晨零時起，指明塞浦路斯、約旦及黎巴嫩為A組指明地區，收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。於21天內曾逗留上述地區的非香港居民不准入境。香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港，並在抵港後於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫。



同時，港府亦正確認台灣發現的Omicron輸入個案詳情，並會繼續密切留意當地疫情，考慮是否有需要進一步收緊相關的登機、檢疫及檢測要求。

▼圖解註冊「香港健康碼」步驟▼



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▼香港健康碼推出 為通關作準備▼



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▼12.9 首天市民進入食肆需使用安心出行▼



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▼12.８最後一日堂食容許「填紙仔」情況▼



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昨日總覽：新冠肺炎｜今增1宗輸入 無病徵抵港菲傭酒店檢疫確診

工展會｜安心出行無阻長者搶5蚊鮑魚 未夠五分鐘即被搶購一空