安老宿位需求增幅遠超供應　羅致光憂輪候延長：增家居照顧為上策

撰文：石國威
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面對社會高齡化問題，安老宿位一直供不應求。勞工及福利局局長羅致光今（12日）發表網誌稱，在過去四個財政年度一共增加了584個資助宿位，但按當年制定《安老服務規劃方案》時推算，同期增加的資助護理安老院與護養院宿位需求達7,681個，即需求增加是供應增加的13倍，若沒有其他方法解決，他憂慮輪候時間只會加速延長。
羅致光雖指政府有責任增加安老宿位，但此不是上策，上策應是讓需求減少，而且居家安老是絕大多數長者選擇，所以增加家居照顧服務才是上策。他強調，如現屆政府沒有增加家居照顧服務，基本上不可能將資助護理安老宿位輪候時間縮減至19個月，反之應還是在延長中。

增加社福設施三項措施　遠水不能救近火

羅致光解釋，現屆政府增加社福設施加入了三項措施：一是在合適賣地條款中加入成功投標者興建福利設施的要求，主要是安老院；二是運用200億元嘗試在現巿場上購買福利設施的處所；三是2020年的《施政報告》宣布在不影響公營房屋供應和其他配套設施的前提下，日後在公營房屋發展項目中，預留約5%總住用樓面面積的處所作福利用途。

因此，他表示從長遠規劃角度，未來安老設施供應將會有所保證，但由於安老院所需面積十分大，巿場上難以購買合適處所，而另外兩個措施則涉長遠規劃，遠水不能救近火。

過去四年資助宿位增584個　需求卻多12倍達7,600多個

在過去四個財政年度共有八間資助安老院啟用，雖然增加了584個資助宿位，但羅致光稱若以他在2014年至2017年在大學時協助政府制定《安老服務規劃方案》所作推算，2017年至2021年數年間，增加的資助護理安老院與護養院宿位需求約為7 681個，即需求增加是供應增加的13倍。

資助安老院由規劃到完成最長需18年

他表示，若沒有其他方法解決需求問題，輪候時間便只會加速延長，並指上述八間啟用的資助安老院，最早規劃在1999年，用了18年完成，最遲規劃的是2011年，也用了9年完成，換言之，現屆政府開始啟動的興建安老院項目，最快都要到下屆政府2023-24年度才會落成。

新一屆立法會成立後修訂《安老院條例》提升院舍要求　料設過渡期

他又說，政府亦正檢討《安老院條例》，提升院舍的法定要求，若一些安老院不盡早作出改善，日後若修改了法例便不能再營運。政府計劃於新一屆立法會成立後，提交有關修訂條例草案，而現時的構思中是會有一個過渡期。

資助宿位輪候時間減至19個月　羅致光：沒有增加家居照顧服務不可能做到

較短期增加供應方法之一，羅致光認為是增加巿場上合符質素要求私營安老院，然後透過買位計劃增加資助宿位，包括由2019-20年度開始連續五年，每一年增購1,000個甲一級宿位。目前，資助護理安老宿位輪候時間已由現屆政府開始時平均24個月，減至最近的平均19個月。羅指，現屆政府若沒有增加家居照顧服務，基本上不可能將輪候時間減至19個月，雖政府有責任增加安老宿位以滿足需求，但這不是上策，而上策還是讓這個需求減少，而且居家安老是絕大多數長者的選擇，所以增加家居照顧服務，才是上策。

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