大嶼山保育基金12.28接受新一輪申請　首輪18個保育項目獲資助

發展局局長黃偉綸今日（12日）於網誌表示，可持續大嶼辦事處設立10億元的「大嶼山保育基金」，本月28日接受新一輪申請，呼籲機構或團體切勿錯過。他指，上一輪申請共18個項目成功獲資助，涵蓋大嶼山自然及文化保育，包括培訓大專生成為大嶼生態教育大使，亦有學術研究如大嶼山河海洄游魚類。



黃偉綸表示，土木工程拓展署轄下可持續大嶼辦事處，已設立10億元「大嶼山保育基金」，其中5億元供合資格機構及專上院校申請，以研究或與地區人士合作保育。首輪申請共18個項目成功獲得資助，涵蓋大嶼山自然及文化保育多個範疇。

「嶼民同樂」培訓大學生成為教育大使 帶隊教市民保育

其中獲批項目為「嶼民同樂：大嶼鄉郊生態文化教育計劃」，項目成員沈鼎榮指，「嶼民同樂」設語音導賞、大嶼生態教育大使培訓。語音導賞有4條主題路線，涵蓋點的生態文化價值較高，如梅窩、貝澳、十塱、水口等。參加者可透過手機App，邊走邊揀選想了解的地點，以收看生態及文化資訊。項目團隊明年陸續將路線資訊輸入至App內。

另外，項目團隊揀選了貝澳和水口，以種子導師的形式，培訓大專生成為大嶼生態教育大使，協助帶領40場學校和公眾小組活動，讓大眾深入認識當地鳥類及蝴蝶生態，並共同參與保育工作。

大嶼山河海洄游魚類多樣性調查

至於另一個獲批項目是嶺南大學的「大嶼山河海洄游魚類多樣性的全面調查︰對分佈、種群狀況及保育規劃的評估」。項目成員陳焯峰介紹，大嶼山有不少直接流入大海的河道，將考察15至20條河溪，包括水口、貝澳和大澳等地，以了解河海洄游魚類的種類、分佈和生態，找出重點保育的河溪。

項目將透過研究洄游魚類的基因，評估牠們於多條河溪間的生態聯繫，亦會進行非原生境實驗。他希望，研究結果能了解洄游物種的生態及面臨的威脅，以找出解決方案。團隊將發表或宣傳研究結果，例如透過期刊、拍攝紀錄片等令公眾了解，並將收集到的標本，收納於嶺大自然歷史藏品庫，成為未來教育和研究資源。

新一輪大嶼山保育基金12.28接受申請

黃偉綸指，大嶼山保育基金於去年接受首輪申請，反應非常踴躍。他期望在各個項目有助提升大嶼山的環境質素、促進保育文化和鄉郊特色，推動大嶼山可持續發展。他亦提醒，基金將於本月28日接受新一輪申請，呼籲機構或團體切勿錯過。

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