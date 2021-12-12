港島再發現兩塊逾百年歷史維多利亞城界石　團體籲市民勿破壞

繼日前有團體於港島發現一塊維多利亞城界石，有團體再分別於摩星嶺及玫瑰崗發現多兩塊同類型的界石，即現時累計共發現10塊逾百年歷史的舊城界石。

不過，日前於薄扶林新發現界石，附近的山坡卻出現紅色漆油記號，團體指今次發現的界石一帶暫未受破壞，希望前往觀賞的市民能夠共同保育歷史遺跡，不要隨意破壞。



位於玫瑰崗的界石。（香港歷史研究社提供圖片）

香港歷史研究社分別於港島摩星嶺及玫瑰崗發現多兩塊維多利亞城的界石，與過往被發現的界石一樣，同樣有錐形頂部及刻有「1903 city boundary」的字樣。新發現的兩塊界石狀況仍然完整，並保留在原位。

團體：沿舊城界線尋找 終有新發現

香港歷史研究社理事長李澤恩指，因日前於薄扶林發現的界石位於維多利亞城的界線交界點，估計會有其他於交界點的界石未被發現，因此沿著舊城的界線尋找，最終發現今次的兩塊界石。

位於摩星嶺的界石。（香港歷史研究社提供圖片）

他稱，今次發現的兩塊界石位於樹木間，位置較為隱蔽。由於日前於薄扶林新發現的界石，近日發現有人於附近的山坡及樹上以紅色漆油做記號，似是想指引市民前往觀賞界石，李澤恩希望前往的市民不要破壞界石及一帶環境，共同保育歷史遺跡。他稱，會於整合資料後通知古蹟辦。

連同早前發現的界石，以及早已下落不明的馬己仙峽道的界石，本港共發現10塊維多利亞城界石。

就於薄扶林的界石，古蹟辦早前回覆稱，已實地視察及記錄位於龍虎山山坡上的石碑，該石碑刻有「CITY BOUNDARY 1903」字樣，建造式樣與其他已記錄的維多利亞城界石相近。古蹟辦現正就該石碑進行深入研究，若該石碑的歷史價值獲確定，會把它納入「由古物古蹟辦事處界定的政府文物地點」名單。而漁護署稱該界石於龍虎山郊野公園範圍內，現時該石碑及其附近範圍並沒有任何工程。