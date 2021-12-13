新冠肺炎．最新｜初確診少於10宗　香港健康碼可供練習轉綠碼

本港昨日（12日）新增5宗新冠肺炎輸入個案，累計增至12,489宗；昨初步確診個案少於10宗。毛里求斯和塞拉利昂為錄得變種病毒Omicron個案，食物及衞生局公布兩地區周三（15日）起列為A組指明地區，禁止非本港及未打苗的香港居民入境。



中港兩地通關在即，香港健康碼於上周起開放網上登記帳戶，資料無誤的市民，將陸續收到短訊通知啟動帳戶，並可嘗試申請健康碼。記者昨實測整個申請流程，最快僅需時約3分鐘，但市民於申請前，必須將安心出行更新至3.0版本，以及將出行記錄上載至政府系統。上傳出行記錄直至成功申請綠碼，整個流程合共需14個步驟。



▼12.12第二日工展會▼



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受感染的細胞分別感染原始新型冠狀病毒及Omicron變異株，或將病毒混和了已接種疫苗人士的血清。這些細胞本被染成藍色，但被病毒殺死的細胞則會變成白色的小洞。武漢原始病毒可被已接種疫苗者的血清盡數殺死，但對於Omicron變異株的殺滅效果則顯著降低。（兩大醫學院提供）

▼港康碼申請綠碼8步驟一覽▼



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▼香港健康碼推出 為通關作準備▼



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▼12.9 首天市民進入食肆需使用安心出行▼



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昨日總覽：新冠肺炎．12.12｜增5輸入個案 研究揭Omicron削復必泰中和抗體

Omicron｜全港首研究證復必泰疫苗中和抗體遭削97% 仍有效防重

通關｜中港基層家庭哭求預留更多名額見至親：官員感受唔到嘅痛苦港康碼｜等36小時終獲批 申請綠碼全流程一覽 有步驟要重複兩次增五宗確診 4患者帶變種病毒 包括兩名外傭

工展會｜迎首個周日人流暢旺 市民入場豪花3000元：啱心水就買演唱會表演者、觀眾擬須打針 陳肇始：市民勿待強制入處所須接種

▼新世界維港泳12月12日復辦▼



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