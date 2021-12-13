新冠肺炎．最新｜完成檢疫菲傭回社區初確診　荃灣千色匯II納強檢

本港今日（13日）新增2宗新冠肺炎輸入個案，累計增至12,491宗。衞生防護中心公布，昨日確診的兩宗輸入個案，經基因排序後確認為Omicron變種病毒，兩名患者分別涉及一名62歲男病人和一名50歲女病人。本港累計已有7宗Omicron輪入個案。



中港兩地通關在即，香港健康碼於上周起開放網上登記帳戶，資料無誤的市民，將陸續收到短訊通知啟動帳戶，並可嘗試申請健康碼。記者昨實測整個申請流程，最快僅需時約3分鐘，但市民於申請前，必須將安心出行更新至3.0版本，以及將出行記錄上載至政府系統。上傳出行記錄直至成功申請綠碼，整個流程合共需14個步驟。



▼12月13日強制檢測公告詳情▼



強制檢測｜完成檢疫菲傭初確診 荃灣千色匯II等16地點納強檢

12月14日【00:13】衞生防護中心表示，正調查一宗2019冠狀病毒病的初步確診輸入個案（懷疑復陽）及一宗外地確診個案。

初步確診輸入個案涉及一名34歲女病人，為一名外籍家庭傭工。她乘搭航班宿霧太平洋航空5J272於11月17日從菲律賓抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心檢測結果呈陰性。她於指定檢疫設施（竹篙灣檢疫中心）進行強制檢疫的六次檢測，結果亦呈陰性。她於12月8日完成強制檢疫後居於青衣永倫800酒店。

她沒有病徵，但於12月12日根據強制檢測要求，在社區檢測中心進行檢測，結果呈初步陽性，但病毒量低（Ct值大於30），並確認帶有N501Y變異病毒株，初步化驗結果顯示個案帶有Alpha變異病毒株機會較大，中心公共衞生化驗服務處會繼續進行全基因組測序分析，以排除帶有Omicron變異病毒株，個案的流行病學調查仍在進行中。她在7月29日於菲律賓接種一劑强生疫苗。

中心表示，為審慎起見，她於潛伏期在港曾居住和到訪的地點已納入強制檢測公告，包括號永倫800酒店、荃灣號昌耀大廈大家樂、荃灣千色匯 II及荃灣麗城花園麗城薈霍建中康健醫務中心。任何於指定期間曾身處相關指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。

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另外，中心於12月12日接獲日本衞生當局通報一宗於日本確診的個案，涉及一名33歲男病人。他於12月9日在香港進行檢測的結果為陰性，12月11日由香港經航班全日空航空NH812前往日本，抵達當日進行的2019冠狀病毒病檢測結果為陽性。他沒有病徵，並沒有接種新冠疫苗，離港前居於紅磡都會海逸酒店。

為審慎起見，他於潛伏期在港曾居住和到訪的地點已納入強制檢測公告，包括都會海逸酒店、太古廣場滙豐日夜理財中心及卓越理財中心、統一中心3樓運輸署香港牌照事務處、紅磡置富都會7樓敏華冰廳，任何於指定期間曾身處相關指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。

受檢人士若在12月11日至13日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

圖為免疫熒光圖像檢測Omicron變種病毒的NP蛋白。左方是未感染組 ；中間及右邊是48小時感染組。（港大提供）

Omicron｜港大送變種病毒株予科興及國藥 助研發新滅活疫苗

【23:23】新冠病毒變種病毒株Omicron蔓延多國，研究指疫苗功效大打折扣。港大今晚（13日）公布，微生物學系研究團隊將從臨床樣本中分離出的Omicron 變種病毒株，送往內地疾病預防控制中心以及兩間疫苗生產商 ，分別是科興生物與國藥集團 ， 作研究和開發針對 Omicron 的疫苗之用。

【23:12】食物及衞生局公布與老撾、墨西哥、蒙古、阿曼和卡塔爾政府完成商討，將認可該等地區發出的疫苗接種紀錄，作為曾於A組指明地區逗留的香港居民的認可疫苗紀錄。政府亦將接受曾逗留A組指明地區的香港居民，持薩爾瓦多所發出的疫苗接種紀錄登機來港。相關安排將由本周三（15日）凌晨零時起實施。

DSE｜英文科口試明年復辦 增防疫安排 拉闊考生座位距離

【21:00】新一屆中學文憑試將於明年4月底開考，受到疫情影響，英文科口試相隔兩年復辦，考評局今日公布2022年《考生手冊》提到，考生於考試期間必須戴上外科口罩，進入備試室及考室前用酒精搓手液清潔雙手；試場的座位安排亦會作出調整，以盡量拉闊考生座位之間的距離等。

新一屆中學文憑試將於明年4月底開考。（資料圖片)

新冠肺炎｜內地首現Omicron感染個案 從天津入境人員中檢出

【20:52】天津市疫情防控指揮部周一（13日）指，市疾控中心對12月9日該市境外輸入新冠病毒無症狀感染者呼吸道標本進行新冠病毒全基因組測序和序列分析，經中國疾控中心覆核，均確認檢出新冠病毒Omicron變異株（B.1.1.529進化分支）。

天津疫情防控指揮部續指，在津感染者係入境閉環管控人員，目前於定點醫院隔離治療。據悉，這是中國內地首次發現新冠病毒奧密克戎變異株。

風月行業疫情掀巨變 六旬婦女入行搵快錢、PTGF兩周一檢求自保

【19:25】本港疫情持續，風月事業亦出現翻天覆地變化。有性工作者支援組織表示，不少性工作者為求自保，紛與嫖客約法三章，以及做足防疫措施，包括要求於「交易期間」佩戴口罩，亦相繼打針減低中招風險，惟時有客人拒遵從防疫措施，出現糾紛。

支援組織又指疫情期間，明顯有較多新人入行，亦有較年長女士因經濟困難或失業等不同緣故，投身性工作行列，當中更不乏年逾六十歲的中年女士，惟普遍危機意識相對薄弱，易遭客人剝削。有任職PTGF(兼職女友)的少女則指，疫情期間接客需要小心翼翼，除了全程佩戴口罩，亦曾每隔兩周自費檢測一次。她又坦言，性交易期間曾遭客人偷拍，幸及時發現，免釀成不必要損失。

增2宗輸入個案 兩名英國返港病人驗出帶Omicron 病毒量高

【19:02】衞生署衞生防護中心公布，截至今日零時零分，本港新增兩宗確診個案，至今本港個案累計12,491宗。​新增個案均為輸入個案，其中一宗涉及變異病毒株的感染，另一宗的變異病毒株檢測結果待定。個案涉及兩名分別為50及75歲的男子。一人由加強監測A組指明地區（高風險）抵港，另一人由A組指明地區（高風險）抵港。

此外，昨日公布的兩宗確診個案，已證實帶有Omicron變種病毒，分別涉及一名62歲男病人和一名50歲女病人。他們一同於12月10日從英國經航班CX252抵港，於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性。個案12490於7月1日及7月22日在香港接種兩劑復必泰，而個案12491於6月24日及7月15日在香港接種兩劑復必泰。他們都沒有病徵，入院後於12月10日進行的檢測Ct值少於30(即病毒量高)，對抗體呈陽性反應。

本港至今已累計有7宗Omicron變種病毒輸入個案。

▼12.12第二日工展會▼



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消費券｜300萬八達通用戶周四拎尾期1000元 有一條件要先達成

【15:11】電子消費券踏入最後派發階段，使用八達通領取消費券的市民，可以最快於周四（16日）領取最後一期的1,000元消費券，政府預料約有300萬名市民。

不過，八達通消費券用戶需要先在11月底前累積合資格消費至4000元，才能領取最後一期消費券，若仍未達標，最遲可在明年2月底前成要求，並最遲在明年3月16日獲發尾期消費券。

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港大研究揭疫情初期急症室人數跌全港死亡率升 患者或「等下先」

【13:21】新冠疫情影響社會正常生活，香港大學醫學院發現，2020年首八個月急症室求診人次較2019年同期跌27.4%，而整體死亡率就由2%升至2.9%，當中在急症室宣佈死亡個案更急增。

研究團隊表示，死者主要為有呼吸道疾病的長者，估計公眾認為「唔係好急嘅急病或者係急病初期，可以等下先。」港大呼籲長者、長期病患者一出現病徵就應該求醫，避免病情惡化。

港大醫學院在國際期刊《急診醫學年鑑》發表的數字。（《香港01》製圖）

新冠疫苗｜死於心肌炎婦曾打復必泰 孔繁毅形容罕見 倡大腿接種

【12:10】一名66歲婦人今年7月接種首劑復必泰疫苗，16日後離世，解剖證實死於心肌炎。新冠疫苗臨床事件評估專家委員共同召集人孔繁毅今日（13日）在港台節目《千禧年代》指，由於死者心臟肌肉組織內有可導致心肌炎的細小病毒，但未能在心臟細胞內找到，因此不排除由疫苗引起。他指個案屬罕見，建議應不分年齡於前大腿肌肉接種疫苗會較穩妥。

受感染的細胞分別感染原始新型冠狀病毒及Omicron變異株，或將病毒混和了已接種疫苗人士的血清。這些細胞本被染成藍色，但被病毒殺死的細胞則會變成白色的小洞。武漢原始病毒可被已接種疫苗者的血清盡數殺死，但對於Omicron變異株的殺滅效果則顯著降低。（兩大醫學院提供）

Omicron｜許樹昌料需縮短第二三針相距時間 強調疫苗仍能防重症

【10:43】香港大學及中文大學醫學院研究顯示，新變種病毒株Omicron大幅削弱復必泰疫苗中和抗體97%，降低疫苗防感染效力。不過，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（13日）在港台節目《千禧年代》雖復必泰在Omicron下，中和抗體由320單位下跌至10單位，但疫苗引發的T細胞反應仍有效減低重症和死亡風險。

▼港康碼申請綠碼8步驟一覽▼



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▼香港健康碼推出 為通關作準備▼



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▼12.9 首天市民進入食肆需使用安心出行▼



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昨日總覽：新冠肺炎．12.12｜增5輸入個案 研究揭Omicron削復必泰中和抗體

Omicron｜全港首研究證復必泰疫苗中和抗體遭削97% 仍有效防重

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▼新世界維港泳12月12日復辦▼



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