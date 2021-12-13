新冠肺炎．最新｜本港再錄兩宗Omicron　累計7宗　均由英國抵港

本港今日（13日）新增2宗新冠肺炎輸入個案，累計增至12,491宗。衞生防護中心公布，昨日確診的兩宗輸入個案，經基因排序後確認為Omicron變種病毒，兩名患者分別涉及一名62歲男病人和一名50歲女病人。本港累計已有7宗Omicron輪入個案。



中港兩地通關在即，香港健康碼於上周起開放網上登記帳戶，資料無誤的市民，將陸續收到短訊通知啟動帳戶，並可嘗試申請健康碼。記者昨實測整個申請流程，最快僅需時約3分鐘，但市民於申請前，必須將安心出行更新至3.0版本，以及將出行記錄上載至政府系統。上傳出行記錄直至成功申請綠碼，整個流程合共需14個步驟。



【19:02】衞生署衞生防護中心公布，截至今日零時零分，本港新增兩宗確診個案，至今本港個案累計12,491宗。​新增個案均為輸入個案，其中一宗涉及變異病毒株的感染，另一宗的變異病毒株檢測結果待定。個案涉及兩名分別為50及75歲的男子。一人由加強監測A組指明地區（高風險）抵港，另一人由A組指明地區（高風險）抵港。

此外，昨日公布的兩宗確診個案，已證實帶有Omicron變種病毒，分別涉及一名62歲男病人和一名50歲女病人。他們一同於12月10日從英國經航班CX252抵港，於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性。個案12490於7月1日及7月22日在香港接種兩劑復必泰，而個案12491於6月24日及7月15日在香港接種兩劑復必泰。他們都沒有病徵，入院後於12月10日進行的檢測Ct值少於30(即病毒量高)，對抗體呈陽性反應。

本港至今已累計有7宗Omicron變種病毒輸入個案。

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受感染的細胞分別感染原始新型冠狀病毒及Omicron變異株，或將病毒混和了已接種疫苗人士的血清。這些細胞本被染成藍色，但被病毒殺死的細胞則會變成白色的小洞。武漢原始病毒可被已接種疫苗者的血清盡數殺死，但對於Omicron變異株的殺滅效果則顯著降低。（兩大醫學院提供）

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